Paro camionero: quema de llantas en Fontibón, bloqueos en el portal de Suba y 17 puntos más de Bogotá

En la noche del martes se reportaron nuevos bloqueos en Suba, Fontibón y otros 16 puntos de Bogotá.

Durante la noche del martes y la madrugada del martes 4 de septiembre no cesaron las protestas del gremio de transportadores de carga en la capital colombiana, por cuenta del alza en el Acpm, donde se mantuvieron bloqueos en 19 puntos de la ciudad, de acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, fue en la localidad de Fontibón donde se reportó una de las situaciones más álgidas con un conato de disturbios en el barrio El Recodo, donde algunos manifestantes quemaron llantas para bloquear unas de las vías vehiculares del sector.

Incluso en redes sociales se conocieron videos que se hicieron virales de la tensa situación, como reportaron en la cuenta de Facebook El carrusel de Andres, donde recogen información en esa localidad del occidente de Bogotá.

No obstante, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que no hubo disturbios como tal, si no que se trató de un grupo de personas que quemó las llantas en la vía, pero una vez llegaron los uniformados, apagaron las llamas y retiraron ese material, para recuperar la normalidad en la zona.



Ya en el noroccidente de la ciudad, el Portal de Transmilenio de Suba siguió bloqueado por algunos de los manifestantes, por lo que hubo presencia de integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para dispersarlos de las avenidas Suba y Cali, donde estuvieron concentrados.





El insigne sistema de transporte público en Bogotá también registró más protestas en el Portal de la avenida calle 80, donde los manifestantes realizaron bloqueos intermitentes en las vías aledañas.

Una situación similar ocurrió en las cercanías del Portal de Usme, así como en la troncal Caracas Sur, donde se tuvieron que cerrar, antes de que concluyera la operación, las estaciones de Molinos, Socorro y Consuelo.

Lo mismo ocurrió en el sur de la troncal de la avenida Norte Quito Sur (NQS) y la conexión con la del vecino municipio de Soacha, donde también también quedaron inhabilitadas las paradas de Perdomo, Bosa la Estación, Bosa la Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo.

Entre tanto la Secretaría de Movilidad señaló que durante la noche del martes se mantuvieron los bloqueos en otros 17 puntos de la ciudad.

En el norte: en la autopista Norte con calle 209, la carrera 7ª con calle 171, en ambos sentidos viales, y la vía a La Calera en el kilómetro 4+500. En el occidente: Avenida Boyacá con calles 76, 78 y 18 D; la intersección de la calle 80 con carrera 96.

Así como en las cercanías del centro histórico en la vía Choachí con kilómetro 11 y la glorieta de la carrera 27 con calle 1ª.

Pero fue el sur de la ciudad el más afectado en la carrera 10ª con calle 39B Sur, sector de Lomas; la autopista Sur con calle 59 Sur, en ambos sentidos; la avenida Centenario con carrera 135; la avenida Caracas con carrera 9ª, sector de Molinos, en los dos sentidos viales. La avenida Boyacá con carrera 36C, sector de Colmotores; la avenida Bosa con carrera 80, la avenida Villavicencio con carrera 82 y el inicio de la vía al Llano con kilómetro 0.

