Clan del Golfo a la espera de suspensión de órdenes de captura para iniciar diálogos de paz con el Gobierno

A través de un comunicado, cuya veracidad se desconoce, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, reiteró que iniciará los diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro una vez cese la persecución penal en contra de los voceros que designaron para iniciar el proceso.

“Estamos próximos a iniciar una negociación de paz con el Gobierno Nacional, la cual se encuentra en su etapa de consolidación de confianza. Nos encontramos esperando a que sean levantadas las órdenes de captura que hay en contra de todos los miembros del Estado Mayor Conjunto en su totalidad (sic)”, indicaron en la misiva que publicaron en la cuenta de la red social X que se les atribuye.

En ese texto indicaron que este requerimiento era necesario para poder “para darle solidez al proceso” así como para que sus “Bloques y Frentes” estén representados en lo se denomina “diálogos socio jurídicos”.

Añadieron en el comunicado, que en esta fase exploratoria también participarán los miembros de esa organización armada al margen de la ley que se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios del país.

“Contamos con todos y cada uno de los hombres y mujeres encarcelados por las actividades relacionadas con el EGC, en el proceso de paz que esperamos se adelante más temprano que tarde con el Estado colombiano (sic)”, afirmaron.

Se debe recordar que a inicios de agosto, la administración Petro anunció que se iniciaría el acercamiento con el Clan del Golfo en la búsqueda de que cesen la violencia, aunque con la claridad de que el objetivo es que se sometan a la Justicia.

“(Es un) espacio de conversación sociojurídica en el cual se verificará la voluntad de la estructura armada de transitar al Estado de derecho y fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos por la ley y construir paz en los territorios bajo la dirección del consejero comisionado de Paz”, señala la resolución con la que formalizó el proceso el Gobierno Nacional.

En el mismo documento se solicitaba el levantamiento de las órdenes de captura para Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que se abrió paso, a sangre y fuego en esa organización, como el nuevo máximo jefe del EGC.

También fueron acogidos Orozman Orlando Osten Blanco ’Rodrigo Flechas’; José Gonzalo Sánchez ‘Gonzalito’, José Miguel Demoya Hernández ‘Chirimoya’, Elkin Casarrubia Posada ‘Cura’ o ‘Joaquín’, y Luis Armando Pérez Castañeda ‘Bruno’ o ‘Jerónimo’, que actuará como vocero político del grupo.

La volvieron a emprender contra el gobernador de Antioquia

Aparte del nuevo comunicado del grupo descendiente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la misma cuenta de la red social X que se les atribuye, la volvieron a emprender en contra del gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, que ha cuestionado los acercamientos con ese grupo armado organizado al servicio del narcotráfico, desde que se dieron a conocer por parte del Gobierno Nacional.

“Deje el EGO gobernador, lo invitamos a construir paz. La guerra no beneficia a nadie, Colombia no necesita más derramamiento de Sangre. No divida más a Antioquia entre enemigos de La Paz y aquellos que la sufren. Su posición será la misma de @AlvaroUribeVel y centro democrático? (sic)”, señalaron luego de que el mandatario regional anunciara una nueva ofensiva de la Fuerza Pública en contra del Clan del Golfo.

Rendón señaló, también a través de la red social X, que tras un consejo de seguridad en el oriente del departamento “Arreciar contra el Clan del Golfo, toda la contundencia y determinación para contrarrestar” su accionar.