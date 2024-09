Gregorio Pernía reveló cuáles son los inconvenientes que tiene en la intimidad con su esposa debido a la edad

Gregorio Pernía habló de su intimidad y los problemas que tiene actualmente - crédito @gregoriopernia/Instagram

A sus 54 años, Gregorio Pernía, el actor que hizo el icónico papel del Titi en la novela Sin tetas no hay paraíso, sigue siendo uno de los más admirados por su autenticidad, talento, carisma y cercanía con el público.

Sin embargo, está siendo tema de conversación en las redes sociales por las declaraciones que dio en una reciente entrevista con el cantante de música popular Yeison Jiménez en el pódcast Camino al éxito. Allí Pernía sorprendió al revelar aspectos íntimos de su vida matrimonial que dejaron a muchos de sus seguidores sorprendidos y reflexionando sobre los cambios que hay en la vida en pareja.

Durante la conversación, Pernía no solo habló de su carrera y logros, sino que también se aventuró a compartir detalles personales que han marcado su vida en los últimos años y que se convirtió en su debilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gregorio Pernía dio detalles de cómo maneja su vida íntima con su esposa actualmente -crédito @gregoriopernia/Instagram

Entre risas y anécdotas, el actor confesó que su debilidad antes eran las mujeres, porque “hay dos cosas que me encantan, la comida y el sexo”, y para cuando estaba en sus años mozos disfrutó de esa faceta sin filtro. Una situación que hoy en día no vive de la misma forma por varios motivos que explicó.

“Hoy solo me gusta la comida porque el sexo (risas). Yo le digo a mi mujer. En la mañana yo le digo a mi mujer, usted sabe como se levanta uno, entonces yo me levanto y le digo: ‘Amor, móntese antes de que orine, porque después de que orine hace así (se va para un lado)’”, empezó contando el actor.

El actor, conocido por su franqueza y por hablar sin filtro, explicó que la frecuencia de sus encuentros íntimos con su esposa, Erika Farfán, ha disminuido, algo que atribuye a la edad. Sin embargo, Pernía aclaró que, aunque la pasión no es la misma que en sus años más jóvenes, han encontrado momentos especiales para mantener viva la chispa en su relación.

“No, y pa’ echarme el segundo me toca almorzar y dormir dos horas, pero papito a las 4 de la tarde levanta cabeza y aúlla”, puntualizó Pernía, asegurando que siempre busca la forma de tener esos espacios con su pareja.

Gregorio Pernía reveló que la edad le ha hecho efecto en su vida íntima en la actualidad - crédito @faranduleandoando15/IG

Las revelaciones de Gregorio Pernía no pasaron desapercibidas en las redes sociales. Muchos internautas comenzaron a especular sobre la salud de su matrimonio, cuestionando si estas dificultades podrían afectar la relación con Erika Farfán. Sin embargo, la mayoría de los comentarios reflejaron un apoyo unánime hacia el actor, destacando que la intimidad, aunque importante, no es el único pilar de un matrimonio exitoso.

Varios seguidores subrayaron que Gregorio siempre ha demostrado ser un esposo romántico y dedicado, lo que se refleja en la manera en que habla de su esposa y la exalta públicamente. Este aspecto, según muchos, es un claro indicador de que su relación con Erika va más allá de lo físico y que hasta la fecha no ha tenido mayores complicaciones.

“Gracias Gregorio por ser un gran ser humano, ejemplo de familia y buen esposo”, “Me encanto en este capítulo y la honestidad de Gregorio, qué risa”, “Dios, que belleza de hombres y tan sencillos, la humildad que tienen, me gustó escucharlos”, son algunos de los mensajes que han dejado los fans en la publicación del pódcast.

Gregorio Pernía confesó que le toca dormir dos horas en la tarde antes de tener intimidad con su esposa por la edad - crédito @gregoriopernia/Ig

Gregorio en varias entrevistas ha mencionado que su esposa ha sido una pieza clave para superar los momentos de oscuros de su vida y que gracias a ella los superó. Además, en varias publicaciones deja claro que la ama y que cada día le gusta más.

“Ella es mi todo, me ha aguantado muchas y aunque en principio no me creía la promesa que le hice de cambiar por ella, ya llevamos muchos años juntos”, dijo en la entrevista que tuvo con Laura Acuña.