Transportadores de carga contra la “sordera” del presidente: “El pueblo sé irá dando cuenta qué tan duro es pagar el ACPM”

El viernes 30 de agosto se llevó a cabo una jornada de movilizaciones por parte del gremio de transportadores en Colombia, luego de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informara que el galón de diésel tendrá un incremento de $6.000, que se comenzará a implementar hasta finales de 2025 en tres ajustes de $2.000 pesos.

Durante la marcha, caravanas y plantones de mulas, camiones, volquetas y buses de transporte se movilizaron en 25 ciudades del país, principalmente en puntos estratégicos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva y Yopal; sin embargo, las autoridades notificaron que no hubo reportes de bloqueos.

Tras terminar la jornada, el presidente de la Federación de Transportadores de Carga (Fedetranscarga) Henry Cárdenas, declaró ante los medios, oportunidad que aprovechó para enviarle un mensaje al Gobierno nacional.

“Esperamos, con esta marcha pacífica y organiza, que el Gobierno piense muy bien no subir los $6.000 que quiere subir al galón de combustible. Eso significa un sobrecosto para nosotros del 66%. Adicionalmente, suben todas las tarifas. Suben todos los bienes y servicios que utilizamos los colombianos”.

Presidente de Fedetranscarga habló de la “sordera” del presidente Petro

En diálogo con Infobae Colombia, Henry Cárdenas entregó un balance sobre la jornada, explicó que no buscan un bien personal en estos momentos, ya que el alza en el ACPM provocará una crisis nacional.

“El día de hoy tuvimos en varias ciudades del país un pronunciamiento de los camioneros, es el sentir de todos, que no suba el diésel, porque va a ser un problema para todos, es de todos. Esa responsabilidad no la queremos llevar nosotros, estamos haciendo lo posible e imposible para que el gobierno entienda que no debe subir el diésel”, afirmó Cárdenas.

Sumado a esto, indicó que no amenazaran con paros nacionales, sino que será el pueblo el que entenderá, luego de que se registre el aumento en el precio del diésel, el impacto que esto tendrá para el país, principalmente a la hora de comprar los productos de la canasta familiar.

“Si el Gobierno no llega a un acuerdo nacional o no nos van a llamar, entenderemos el mensaje y el mismo pueblo sé irá dando cuenta qué tan duro es pagar el ACPM con $2.000 pesos más, esperaremos que la gente comience a parar sus carros, que vean que el negocio no va a ser rentable y el generador de carga va a subir la canasta familiar, eso va a ser inmediato”.

Presidente de Fedetranscarga arremetió contra el presidente Petro - crédito cortesía Henry Cárdenas

Cárdenas reveló que en estos momentos han pensado en que cuando se confirme el aumento, tendrán que “poner de los ahorros de los transportadores”, lo que afirmó, “va a ser duro” y provocará que el pueblo se vaya en contra del presidente Petro, pero reafirmó que el gremio de transportadores está “tranquilo porque advertimos que esa inflación se hubiera prevenido”.

Por último, Cárdenas arremetió contra el Gobierno nacional, afirmó que el presidente Gustavo Petro padece de una “sordera” que provocará que su imagen siga cayendo, pero principalmente, que afectará a los colombianos si se confirma el aumento en el precio del diésel.

Además, indicó que a largo plazo no podrán costear los gastos de las cargas y esto hará que sus colegas comiencen a parar, al entender que el negocio no será rentable.

“Esa sordera que tiene el presidente, el no escuchar a la mayoría de los colombianos, si la popularidad del presidente ha bajado es por algo, porque la gente no está conforme, estos pronunciamientos quieren que sean escuchados, queremos que nos escuche, porque poco a poco se dará que el gremio transportador pare en las vías y no se mueva más”, puntualizó el presidente de Fedetranscarga.