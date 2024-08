Nórida Rodríguez también lanzó pullas a Hollman Morris: “Un modus operandi que siempre le ha dado réditos a ese sujeto”

Nórida Rodríguez se ha desmarcado del gobierno del presidente Gustavo Petro, del que salió en medio del escándalo por las supuestas presiones de Hollman Morris - crédito Presidencia

Como si no fuera poco el contenido de la dura carta que Martha Selene Lozada Cardozo, coordinadora de gestión y de la relación con el ciudadano y las audiencias de Rtvc, el sistema de medios públicos, envió al gerente de la entidad, el periodista Hollman Morris, en la que denunció presuntos casos de maltrato, explotación y acoso laboral, se sumó el duro pronunciamiento de la actriz y abogada Nórida Rodríguez.

La mujer, que hasta abril de 2024 fue la titular de la Radio Televisión Nacional de Colombia, como se le conoce a este conglomerado de espacios televisivos, radiales y digitales del Estado, salió a respaldar las acusaciones de Lozada Cardozo y apuntó hacia Morris como el principal responsable de la situación de inestabilidad que se registra al interior de este músculo comunicacional público.

Con un mensaje en su perfil de X, y citando la publicación del concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro se despachó en contra del comunicador social y excandidato a la alcaldía de la capital de la República. Y señaló que ese fue el mismo “modus operandi” que se puso en marcha durante su estancia en Rtvc, que derivó en su salida.

“A todo esto me opuse durante mi gestión en Rtvc, pero resulta difícil luchar contra un modus operandi que siempre le ha dado réditos a ese sujeto y del cual yo misma fui víctima. Lo lamento por la TV pública y por los empleados y contratistas que siempre fueron una prioridad para mí”, comentó Rodríguez en un mensaje en el que deshabilitó sus respuestas, aunque no por ello pasó desapercibido.

Cabe destacar que en la misiva, de tres hojas, Lozada Cardozo expuso lo que sería el maltrato del periodista a un sector de los empleados y demás colabores de Rtvc, en especial contra quienes fueron contratados en la administración de Rodríguez; además de las extensas jornadas de trabajo y las improvisaciones en la contratación, lo que, al parecer, generaron un desgaste en la relación entre la funcionaria y Morris.

“Han sido un número significativo de personas de todas las áreas que hacen catarsis de su situación laboral en esta entidad. Los tratos que se reciben por parte de personas de su administración y cómo esto ha venido afectando su salud”, expresó la coordinadora de gestión y de la relación con el ciudadano y las audiencias, que adelantó ejercicios de escucha ante la “avalancha” de quejas contra el hoy gerente.

La pelea de vieja data entre Nórida Rodríguez y Hollman Morris

Y es que, en lo que respecta a la también gestora cultural, que fue esposa del fallecido actor Ariosto Toto Vega, el jefe de Estado designó a Morris como gerente cuando aún no había salido del cargo, al ser acusada de aparentes irregularidades en la contratación en Rtvc. Una salida que filtraron a algunos medios de comunicación cuando a la implicada, según confesó, no se le había notificado tal decisión.

“Aunque presenté mi carta de renuncia, no ha sido aceptada a la fecha, y aunque me encuentre en incapacidad médica aún soy gerente y no te corresponde adjudicarte un hito de Rtvc que pertenece a todo un equipo, capitaneado por mí y el área jurídica y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible”, dijo el 9 de abril, luego de que Morris se adjudicó la compra de una unidad móvil para el sistema informativo.

Desde entonces quedó en evidencia el rompimiento de la relación laboral entre la entonces gerente del sistema de medios públicos y el que oficiaba como subgerente de televisión. Incluso, el 16 de abril, cuando se conoció de su designación como reemplazante de la mujer, ella aún no había sido notificada de su salida, por lo que ejerció como tal hasta el último día en el que estuvo al frente de la organización.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento por parte del implicado en estos señalamientos. Hollman Morris solo compartió una publicación en su cuenta de X en la que replicó el pensamiento del abogado Gabriel Bustamante Peña, que cuestionó que esta carta fuera filtrada a políticos de la oposición, pues en su parecer tendrían una clara intención política.