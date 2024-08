Aida Victoria Merlano le respondió a seguidor que quiere “ser su macho”

La creadora de contenido respondió picante pregunta - crédito @aidavictoriamerlano/Instagram

Aida Victoria Merlano se ha caracterizado en sus redes sociales por responder de manera tajante a los comentarios que dejan sus seguidores, sobre diferentes temas. Y es que desde que la hija de la excongresista terminó su relación, varios de sus seguidores han mostrado interés en la joven barranquillera, debido a su singular belleza y llamativa actitud frente a los problemas.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Merlano Manzaneda abrió la caja de preguntas y respuestas, para interactuar con sus seguidores. Allí, algunos aprovecharon para preguntarle por sus relaciones y los proyectos en los que está trabajando, pero un tema no pasó desapercibido: su soltería.

Aida Victoria Merlano respondió algunos interrogantes sobre su vida privada y le bajó la calentura a un seguidor - crédito @aidavictoriam/IG

En la popular dinámica, un usuario de Instagram le dijo –palabras más, palabras menos– que quería ser su nueva pareja para hacer una práctica sexual llamada “el ocho pelao”. En vista de la grotesca propuesta y el desparpajo con el que se caracteriza la influencer para responder, entre risas le bajó el calor al personaje.

“Eres un princeso del siglo 21, porque tienes pipí pa’ preñar, pero no bolsillo para mantener, todo mal”, fueron las palabras que utilizó Aida Victoria.

Aida Victoria Merlano despejó dudas sobre una cuenta en OnlyFans y su posición favorita en el sexo - crédito @aidavictoriamerlano/Instagram

Otra de las preguntas que respondió, fueron sobre su deseo de ser mamá, afirmando que sí tiene ese sueño en mente “quiero tres, ojalá primero un niño”. La duda que más de uno tenía respecto a la creación de un OnlyFans debido a la particular manera en la que se expresa en sus redes sociales sobre temas de sexualidad, la finiquitó afirmando que “nunca” tendría un perfil en la página azul.

Pero ahí no quedaron este tipo de temas, pues Merlano Manzaneda respondió cuál es su posición favorita, afirmando que: “Yo abajo, con las piernas arriba y una almohada en las … (Queda más elevada y te estimulan mejor)”, aseguró la joven creadora de contenido, dejando a más de uno pensando.

Aida Victoria reaccionó a críticas por su discurso de “empoderamiento”

Después de haber protagonizado una de las rupturas más comentadas en redes sociales, con publicaciones en las que hablaba sobre el empoderamiento femenino, Aida Victoria fue blanco de críticas por hablar de este tema y afirmar que buscó a su expareja horas más tarde de conocerse la aparente infidelidad de Westcol.

La creadora de contenido fue blanco de críticas por su discurso de empoderamiento femenino, del que dicen no pone en práctica - crédito @aidavictoriam/Instagram

A través de un corto clip, Merlano asumió lo que ella consideró como “sobreexponerse”, sin entender que no “se amaba” lo suficiente como ella lo creía. A su vez, la creadora de contenido compartió en su video comentarios como “Ya mucho bla bla, mujer”; “Habla, Habla, pero hace todo lo contrario, ya no se le cree”; Ya nadie le cree, predica, pero no aplica, pura parla”.

“Me dolió mucho entender que yo no me amaba tanto como pensaba y que amor propio no es sobre exigirte ser tu mejor versión, sino amarte en tú mejor y en tu peor versión”, comenzó diciendo en la grabación.

Merlano respondió a los comentarios señalándola de haber querido aprovecharse del tema para lanzar su proyecto - crédito @aidavictoriam/IG

Asimismo, afirmó que a pesar de que le dolió todo lo sucedido con su relación y las críticas que recibió, luego pudo aprender la lección. “Me sobreexpuse y me reventaron, pero aprendí y hoy estamos aquí, en estos aprendizajes del dolor, para tratarse con un poquito más de piedad y de amor”, complementó en su video.

El clip generó múltiples comentarios, especialmente de aquellos que consideran que las personas pueden tomar decisiones equivocadas, mientras que otros le reprocharon que haya bloqueado a los usuarios que le “reclamaron” por su discurso, creyendo en su proyecto audiovisual y “terapéutico” Corazones curados, con el que cobra por ingresar a una comunidad en el que “Sana tu pasado para brillar”.