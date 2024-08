Manuela Gómez reveló por qué paró la lactancia y cómo es el comportamiento actualmente de su bebé

Manuela Gómez cuenta detalles de su proceso de maternidad - crédito @manugomezfranco1/IG

La reconocida empresaria e influenciadora colombiana Manuela Gómez desde el momento en el que anunció su embarazo ha estado muy activa en las redes sociales y les ha compartido a sus fanáticos los detalles de cada uno de los momentos que ha vivido, desde los felices hasta los obstáculos que ha tenido que cruzar.

Por ejemplo, cuando estaba en la dulce espera tuvo que acudir varias veces a urgencias, en Colombia y en Estados Unidos, ya que tuvo complicaciones en su salud y también porque su bebé venía bajita de peso, en esas oportunidades a través de las historias de Instagram reveló lo que le estaba pasando y tuvo al pendiente a sus fans.

Así mismo, estuvo mostrando las compras que hizo para la llegada de la pequeña Samantha y finalmente puso un video del día en el que su primogénita llegó al mundo, al igual que algunas fotos con las que presentó a la bebé.

Manuela Gómez presentó a su hija Samantha con fotos publicadas en Instagram - crédito @manugomezfranco1/Instagram

Dentro del proceso de preparación para convertirse en mamá, Manuela también mostró que hizo un entrenamiento a sus perros de raza rottweiler para que su hija pueda estar segura y evitar accidentes.

Sin embargo, hay varios temas por los que sus seguidores le han preguntado, pues cada vez hay más interesados en conocer detalles al respecto de su maternidad y de la salud de su hija, que nació por debajo del peso y que le ha tocado ir el médico con ella también.

Es por esto por lo que Manuela Gómez utiliza la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para responderles a sus fanáticos, sin filtro, cómo ha ido evolucionando después de su cesárea, que tal le va en su nueva etapa como mamá, los desafíos a los que ahora se enfrenta y demás temas relacionados.

En su momento, aseguró que se sentía “destruida” debido a la falta de sueño, pero dejó claro que esta experiencia es de las más bonitas que le ha tocado vivir, como también la más difícil. La exprotagonista de novela indicó que por estos días se lo pasa exhausta y con molestias físicas, a veces se siente frustrada porque su bebé llora mucho y se deshidrata, pero está aprendiendo a conocer a su bebé y sus necesidades día a día.

Así le va a Manuela Gómez con su bebé -crédito @manugomezfranco1/IG

Aunque en un principio Manuela confirmó que estaba lactando su hija, recientemente confirmó que dejó de hacerlo porque sentía que no estaba quedando satisfecha, ya que le salía muy poquita leche y la tenía que terminar de alimentar con fórmula.

“La verdad yo ya no estoy lactando a Samantha porque cada vez ella se pegaba y quedaba más insatisfecha, yo siento que no le bajaba la cantidad de leche necesaria porque siempre seguía llorando por hambre. Les digo que era un poquito de leche materna y todo lo de más de tetero, entonces yo desistí, pero todavía me sale un poquito”, confesó Gómez.

Manuela Gómez confesó que ya no le da leche materna a su bebé, dio las razones y explicó cómo está en este momento la pequeña Samantha - crédito @manugomezfranco1/IG

Más adelante le preguntaron por cómo le iba con el comportamiento de su bebé, teniendo en cuenta que ya han pasado varias semanas, y Manuela reveló que ha sido más complicado de lo que pensaba y esperaba debido a que la recién nacida lleva unos días en que nada ni nadie le controla el llanto.

“Últimamente, ha estado muy irritable, llora demasiado, no sabemos por qué. Anoche fue una noche muy tesa porque la bebé no deja de llorar todo el tiempo, una hora o dos horas y uno es que cómo preguntándose qué más hacer y sabíamos que no era un dolor porque con un dolor no pararía y siento que el llanto sería diferente. Pero anoche lloraba y no había forma de calmarla con nada y uno se siente desesperado. Le da como crisis existencial, no sé, es algo extraño”, puntualizó.