Francia Márquez podría ser sancionada por su respuesta de “eso no es problema mío” en el Congreso, afirmó exmagistrado de la Corte Suprema

El exmagistrado Jaime Arrubla advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias para la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, por unas declaraciones dadas ante el Congreso de la República en referencia a la situación presupuestal del Ministerio de la Igualdad.

Márquez había asistido a una sesión sobre el Proyecto Nacional de Presupuesto de 2025, donde se defendió contra acusaciones de retrasos en la ejecución presupuestal de 2023.

Arrubla señaló, en entrevista con Semana, que las respuestas de la ministra de la Igualdad, a las que calificó como “antidemocráticas y guiadas por el ego”, podrían acarrearle sanciones disciplinarias. En particular, el exmagistrado se refirió a una frase de Márquez, “eso no es problema mío”, al explicar que un informe financiero no llegó a tiempo al Congreso debido a problemas técnicos con su envío.

Francia Márquez afirmó: “Aquí está la respuesta y la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9:22 minutos. Que rebotó, dos veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío ni del Ministerio”.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia también comentó que Francia Márquez debería haber tomado medidas alternativas, como enviar documentos impresos. Subrayó que la negligencia mostrada podría dar lugar a una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, puesto que Márquez, al responder como ministra, se obliga a rendir cuentas ante el Congreso.

En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro defendió a Márquez, afirmando que seguirá realizando viajes internacionales, a pesar de los costos elevados que estos representan para las finanzas del Estado colombiano.

Según un artículo periodístico comentado por Petro, Márquez ha gastado más de 86 millones de pesos en viáticos durante sus 17 viajes internacionales desde que asumió el cargo. Frente a esto, el primer mandatario justificó estos gastos argumentando que buscan atraer inversión y mayor visibilidad internacional para Colombia.

Después de defender el trabajo del Ministerio de la Igualdad y argumentar contra las críticas que tildan de ineficiente a su equipo, Márquez sostuvo en el Congreso que se sentiría agraviada si no reconocieran el esfuerzo puesto en sacar adelante la nueva institución. Además, acusó a los congresistas de basar sus juicios en rumores.

Al final de su intervención, Márquez enfatizó su respeto por el Congreso, a pesar de las fricciones evidenciadas durante la sesión. La situación, sin embargo, ha dejado en la incertidumbre el futuro de la funcionaria y del nuevo Ministerio respecto a las posibles acciones disciplinarias mencionadas por el exmagistrado Arrubla.

Polémica respuesta por uso personal de helicóptero militar por parte de Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez generó controversia al utilizar un helicóptero del Estado para trasladarse a su residencia en Dapa, Valle del Cauca. Este seminario de críticas inició en febrero de 2023, cuando se reveló la información.

Francia Márquez defendió su derecho a usar aeronaves estatales, afirmando que es una prerrogativa común para altos funcionarios del gobierno. Según Márquez, la polémica se debe a la resistencia de ciertos sectores de la “élite” colombiana ante la idea de que una mujer afrodescendiente y de origen humilde tenga acceso a los mismos privilegios que ellos.

En una entrevista con Semana, que generó una gran repercusión a nivel nacional, la vicepresidenta señaló: “Si fuera blanca y de élite, no estarían haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia, se transporte en eso”, manifestó Márquez.

Francia Márquez explicó que continuar usando el helicóptero es necesario para garantizar la seguridad tanto suya como de su familia. Recalcó que el Estado tiene la obligación de proveer las garantías necesarias para el desempeño de sus funciones. “Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no”, declaró enérgicamente.

Además, Márquez recordó que esta práctica ha sido habitual para vicepresidentes anteriores, que también utilizaron diferentes aeronaves estatales para sus desplazamientos. Su declaración de “de malas” se volvió una expresión célebre en el desarrollo de esta polémica, marcando una postura desafiante frente a sus críticos.

La controversia sirvió para abrir un debate más amplio sobre el uso de recursos estatales y los privilegios de los altos funcionarios, así como sobre el racismo y la discriminación de clase presentes en la sociedad colombiana.