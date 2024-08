Ornella Sierra paró a fanáticas de Miguel Bueno durante una presentación: “Mirar y no tocar”

La joven creadora de contenido no pasó desapercibida en evento del artista - crédito @ornellasierra/Instagram

Aunque la relación entre Miguel Bueno y Ornella Sierra en redes sociales parece generar una batalla campal, las cosas en vivo parecen ser diferentes. Las publicaciones de la pareja demuestran el cariño que sienten, con muestras de amor como besos, dedicatorias y uno que otro coqueteo en versos del hermano de Pipe Bueno.

Sin embargo, a pesar de las críticas de un aparente uso de la imagen de la también conocida Barbie costeña para hacerle marketing al naciente cantante, la relación parece ir ‘viento en popa’. Así quedó demostrado en las recientes publicaciones de Sierra en su cuenta de Instagram, en la que acompañó y alentó a su pareja mientras se presentaba frente al público.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ornella Sierra y Miguel Bueno vieron juntos el partido Colombia vs. Argentina - crédito @miguelbueno_y_ornella_/IG

En medio de la presentación, las seguidoras de Miguel Bueno aparentemente intentaron propasarse con el joven cantante, tema que habría molestado a Sierra lanzando una advertencia a las mujeres que estaban cerca de su novio. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, entre risas lanzó una curiosa advertencia a las “lisas” como mencionó en las historias de Instagram.

“Ya las lisas -atrevidas- dándose banquete … Muchas ver y no tocar, solo ver”, fueron las palabras que expresó Ornella a las seguidoras de Miguel Bueno, por lo que, fieles al sentido del humor costeño respondieron “mira eso es un bollo y de mazorca, que no es lo mismo”, a lo que la influenciadora respondió: “Y bien bueno”.

Nuevo video de Miguel Bueno muestra el amor que tiene con Ornella Sierra - crédito captura pantalla Fan de tus ojos/Youtube

Las reacciones a la divertida manera de celar de Ornella no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas dejaron comentarios como: “Sin duda alguna, ella fue la ganadora de la temporada, es la única que sigue sonando”; “a veces siento que la que ganó el reality fue Ornella, solo digo”; “y si es marketing, es mi marketing favorito”; “mientras tanto la gente sufriendo, no entienden que se están colaborando el uno al otro y no más”, entre otros.

Esto respondió Luisa Fernanda W por críticas a la relación

La polémica estaba encendida en redes sociales por una supuesta infidelidad de Miguel Bueno y su expareja, Carolina Picorios, compartiendo en una discoteca. En vista de la situación, los seguidores decidieron preguntarle a Luisa Fernanda W sobre los rumores de un aparente uso de Ornella Sierra para promover la carrera artística del hermano de Pipe Bueno.

La creadora de contenido y empresaria aseguro que Miguel Bueno "es un tipo soltero" - crédito @rechismes / Instagram

La antioqueña respondió que: “No lo sé, lo único que sí sé es que deberíamos dejar la presión con Miguel, con tanta presión es muy duro que algunas cosas fluyan, según yo...”. Por eso, aseguró que “me consta que es un caballero y no estaría dispuesto a jugar con ninguna mujer”; sin embargo, su respuesta generó un manto de duda al afirmar que “la única realidad es que es un tipo soltero”.

Sobre la decisión de Miguel Bueno de estar o no con otra mujer diferente a Ornella, desconoce las intenciones que tenga su cuñado a futuro. No obstante, sabe que pase lo que pase, todo estará abordado desde el más sincero y profundo amor que tiene el cantante en su corazón.

“Si el día de mañana decide estar o no con alguna mujer, sé que todo lo hará desde el corazón, y la chica con la que él decida estar será una mujer muy afortunada”, concluyó Luisa Fernanda W. Por ahora, la pareja sigue disfrutando de su relación a pesar de los comentarios, que buenos o malos, siguen poniendo en el mapa a las celebridades y consiguiendo el objetivo de posicionar artísticamente al joven.