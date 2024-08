Presidente del Congreso envió un contundente mensaje al Gobierno: “No veo ambiente para una reforma tributaria”

Efraín Cepeda, presidente del Senado, confirmó que no ve el ambiente suficiente para aprobar una reforma tributaria - crédito Infobae

Con el inicio del tercer periodo legislativo, en el Congreso de la República arrancaron los debates para determinar cuáles serán los proyectos de ley impulsados por Petro que serán aprobados.

El Ejecutivo busca implementar otra reforma al sistema tributario del país para recaudar más de $12 billones, reducir la tasa del impuesto de renta corporativo, que actualmente afecta a las empresas con una carga del 35% y conseguir los incentivos necesarios para el Presupuesto General de la Nación para 2025.

Ante la propuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el Congreso ha sido claro en mostrar su inconformidad y rechazo. En ese sentido, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió un contundente mensaje al Gobierno nacional, asegurando que no existe un ambiente óptimo para aprobar un proyecto de ley de esa naturaleza.

“No veo ambiente para una reforma tributaria y no la veo porque con la reforma anterior de este Gobierno gravamos hasta el máximo a las empresas privadas, gravamos hasta el máximo a las personas naturales”, señaló.

A su vez, Cepeda aseguró que, “hay una reducción de la inversión del 25% el año pasado y 15% el primer trimestre y si no hay inversión no hay empresas y si no hay empresas no hay utilidades y si no hay utilidades no hay impuestos”. Igualmente, fue enfático en mencionar que esto lo que genera es “una incertidumbre que detiene la inversión y el producto final es una alta tasa de desempleo y poco recaudo”.

A propósito, calificó de irrisorio que la actual administración tenga entre sus planes incluir, en la posible reforma tributaria, los alivios económicos para los altos costos de la energía en la costa Caribe.

“Es una burla con el Caribe colombiano que se nos diga que van a presentar un proyecto de ley de opción tarifaria y ahora nos dicen que esa viene en la ley de financiamiento, un anzuelo, una carnada que no podemos morder en el Caribe, si se nos quiere cumplir que se presente un proyecto limpio sobre ese tema”, añadió.

Lluvia de críticas a la reforma tributaria

Las críticas de Cepeda no fueron las únicas por parte de los miembros del Congreso, el senador Mauricio Gómez Amín catalogó de extorsiva la idea del Gobierno de solucionar el problema de la electricidad en el Caribe a cambio de aprobar la reforma.

Por su parte, la senadora del Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que el proyecto de ley afectará a la clase trabajadora del país.

En su cuenta de X escribió: “Petro puede ir pensando en disminuir consulados, embajadas, direcciones, ministerios y otras entidades inútiles que ha creado para pagar favores políticos. Pensar en más impuestos para sacar $12 billones es una afrenta contra este país trabajador”.

La congresista opositora señaló que la reforma tributaria es un golpe a los trabajadores colombianos - crédito @MariaFdaCabal/X

En la misma línea, Paloma Valencia, senadora de la República, señaló que el Ministerio de Hacienda tiene en sus manos un proyecto que, “no recortó burocracia o gastos innecesarios. En cambio, anunció reforma tributaria donde le quitará a los colombianos 12 billones de pesos”.

La senadora asegura que el Presupuesto para el 2025 está desfinanciado y no tiene para cubrir una nueva reforma tributaria - crédito @PalomaValenciaL/X

A la par, dijo que la necesidad de realizar esta nueva reforma viene del proyecto aprobado en 2022, que “le habría quitado al sector productivo 17,2 billones de pesos. Cerca de 9 billones de pesos se fueron en burocracia en el 2024. Ahora piden una nueva reforma cuando la economía solo crece 0,6 por ciento, y el sector privado decrece -0,1 por ciento”.

Por otro lado, la representante a la Cámara Katherine Miranda insinuó que la propuesta abriría un nuevo hueco fiscal que sería difícil para el crecimiento de la economía nacional. “Se plantea un Presupuesto General de la Nación que no está debidamente financiado. Pasarán una Reforma Tributaria por 12 billones de pesos. Esta traerá exenciones a empresas para bajarles la renta, pero abre otro hueco fiscal”, escribió en su cuenta de X.

La congresista verde advirtió que la eventual reforma tributaria abriría un hueco fiscal en Colombia - crédito @MirandaBogota/X