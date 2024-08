Ingrid Betancourt criticó a Ernesto Samper por comentarios en contra de la posición de Estados Unidos frente al fraude en Venezuela: “Estuvo viviendo del bolsillo de Chávez”

Ingrid Betancourt utilizó sus redes sociales para criticar al expresidente Ernesto Samper - crédito Asofondos

El expresidente Ernesto Samper, a través de su cuenta de X, defendió al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, fue supuestamente reelegido como presidente de ese país.

De acuerdo con el exmandatario, el Gobierno de Estados Unidos desconoce los resultados, debido a que reconoce a Edmundo González como el nuevo presidente de Venezuela.

“Mientras los presidentes de Brasil, de Colombia y de México hacen esfuerzos por encontrar una salida institucional, democrática y pacífica a la crisis de Venezuela, el Gobierno de los Estados Unidos, de forma temeraria y autoritaria, desconoce los aún inciertos resultados oficiales de las últimas elecciones y proclama al candidato Edmundo González como el presidente legítimo, una especie de Guaidó 2.0″, indicó Samper.

Pronunciamiento de Ernesto Samper en defensa de Nicolás Maduro - crédito @IBetancourtCol/X

Al respecto, la excandidata a la Presidencia de Colombia Ingrid Betancourt, también en su cuenta de X, arremetió en contra del expresidente. Según Betancourt, el exmandatario vivió del bolsillo del fallecido Hugo Chávez.

“Samper estuvo viviendo del bolsillo de Chávez, quien lo nombró Secretario General de Unasur con un jugoso contrato. Cierra su ciclo político, como lo inició, con absoluta indignidad, colocándose al lado de Maduro, tirano narco y asesino. Nada sorprende de su trayectoria a quienes lo hemos conocido”, aseveró Betancourt.

Ingrid Betancourt sobre las palabras del expresidente Ernesto Samper - crédito @IBetancourtCol/X

Esta no es la primera vez que Betancourt se pronuncia sobre las elecciones en Venezuela, debido a que el 29 de julio de 2024 aseguró que ese país “está secuestrada como lo estuve yo seis años”.

“Este fraude tan abyecto me despertó un sentimiento tan fuerte y hondo como cuando me secuestraron las Farc. Me ha dolido mucho, aunque era un fraude anunciado. Venezuela está secuestrada como lo estuve yo seis años”, aseveró.

El exvicepresidente Francisco Santos también se refirió a las palabras de Samper: “Ahora sí es el mismo Ernesto Samper del Proceso 8.000 elegido con plata de los narcos. Ya decía yo después del comunicado con Leonel Fernández que estaba demasiado sensato. Ernesto Samper calificó al opositor Edmundo González de ser Guaidó 2.0″.

Ernesto Samper observador electoral

Samper, que fue invitado por el régimen para observar de primera mano el desarrollo de las elecciones, junto al expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, emitió el lunes 29 de julio un comunicado conjunto con el exmandatario sobre los comicios. Aunque a diferencia del reporte del Centro Carter, que “rajó” a las autoridades electorales de Venezuela, su reporte fue si se quiere benévolo.

“Pudimos percatarnos que el proceso se realizó de forma entusiasta, pacífica y ordenada. Una vez concluido el proceso de votación, a las 6:00 p. m., nos dispusimos a esperar el boletín que oportunamente emitiría el CNE, a los fines de anunciar los resultados del proceso electoral”, se leyó en la misiva que dio pie para críticas, pese a que se unieron, al final del documento, al llamado a que se conocieran las actas.

Según Samper y Fernández, “es vital poner en el centro de la consideración nacional un genuino diálogo político interno entre los propios venezolanos”, al mismo punto que es esencial que las soluciones a la crisis “se produzcan entre todas las partes involucradas en el país”. Esta propuesta, remarcaron, “busca ofrecer un camino hacia la paz, la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela”.

El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, habla con periodistas este viernes, afuera de la sede del Consejo Nacional Electoral - crédito Ronald Pena R/EFE

No obstante, su cercanía de vieja data con el dictador y sus posteriores mensajes en la red social X, han puesto de manifiesto la férrea defensa de su figura. Y es que, según él, así como hay países que buscan “una salida legítima, pacífica y democrática”, sin que con ello haga mención de cualquier alerta de fraude, otros lo que quieren es seguirle el juego a lo que denominó como una “jugada electoral” de González.

De hecho, defendió el voto de Colombia en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y salió a reivindicar el papel de la inactiva Unasur, de la que fue secretario general entre 2014 y 2017.

“Nadie puede ser condenado o absuelto sin haber sido escuchado y Venezuela no estaba presente. El error es que sigamos llevando la solución a nuestros problemas regionales a un escenario como el de la OEA, que maneja los Estados Unidos y la opera un verdugo de América Latina: el Secretario Almagro. Para arreglar el tema de Venezuela la OEA sobra y Unasur hace falta”, expresó Samper.