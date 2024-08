Hombre señalado del feminicidio de su pareja fue dejado en libertad por la justicia acogiéndose al vencimiento de términos

Familiares piden cooperación por parte de las autoridades para poder dar con la ubicación del presunto criminal teniendo en cuenta que desapareció hace varias semanas evitando pagar por el delito cometido - crédito Sergio Acero/Colprensa

Hace un par de meses se dio la condena de un hombre acusado por el feminicidio de la que sería su expareja sentimental en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Hasta el momento no se ha podido hacer efectiva esta sentencia debido a que el sindicado está prófugo de las autoridades, luego de que en medio del proceso la justicia decidiera dejarlo en libertad por vencimiento de términos.

David Barragan, hijo de la mujer asesinada, asegura que el proceso fue dilatado intencionalmente por parte de la abogada de su padre para que esta determinación final se diera y pudiera acceder a la libertad.

“Se dio la orden de captura, pero hasta el momento no se ha efectuado porque mi papá no ha pagado en una cárcel, las hermanas se encargaron de esconderlo y no ha pagado por lo que hizo”, fueron las palabras que compartió para Citytv.

Expresó que este desafortunado hecho fue un golpe muy difícil para él y sus hermanos, añadiendo la complejidad en la que encierra la muerte de su madre: “muy fuerte porque el nos quito todo, nos arrebató gran parte de nuestras vidas, mi mamá para mi lo era todo, mi hermano quedo muy mal después de todo esto y mi hermana perdio la persona que más amaba en el mundo”.