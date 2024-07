Feid dedicó emotivas palabras a Karol G luego de cantar juntos en Madrid: “Gracias mi reina”

Feid agradeció a Karol G su presencia en el escenario durante su concieto en Madrid en medio del 'Ferxxocalipsis' - crédito @karolgfan.news/Instagram

Después de cerrar su Mañana será bonito Tour, con cuatro fechas seguidas en el Estadio Santiago Bernabéu, Karol G dio una nueva sorpresa a sus seguidores. La antioqueña apareció nuevamente en el escenario, pero esta vez para acompañar a Feid, su novio, interpretando el tema Friki en medio de la gira que lleva a cabo el colombiano con su Ferxxocalipsis.

Pero la sorpresa se hizo todavía mayor cuando, para despedirse, la pareja se besó delante de todo el estadio, que gritó eufórico y no dudó en capturar el momento con sus teléfonos celulares, que se encargaron de difundir el momento a través de las redes sociales. De esta manera, la pareja selló nuevamente el amor que sienten frente a más de 70.000 seguidores que se dieron cita en el Cívitas Metropolitano de Madrid.

El beso entre la pareja desató la locura entre los espectadores en el Civitas Metropolitano y se hizo tendencia en redes sociales - crédito @karolgesp_/X

A través de su cuenta de Instagram, el Ferxxo que acumula más de 14 millones de seguidores, dedicó unas emotivas palabras a la colombiana por su especial participación en el concierto. El intérprete de temas como Luna, Yo AK y Friki, expresó la emoción que le produjo el haber podido contar con la participación de Karol G en el escenario y recibir el cariño de sus fanáticos.

“Una noche de puro perreo y sudor en Madrid, ¡QUE CHIMBAAAAAAAAAAA qué locura de show España!, qué noche nos regalaron. Gracias mi reina por compartir este día con mi combo SIGUE MÉXICO maestrooooooooooooo, sirva lo mismoooooo”, escribió el paisa, en el pie de foto de la publicación.

Feid dedicó un emotivo mensaje a Karol G tras su aparición en el concierto que ofreció el paisa en Madrid - crédito @feid/Instagram

Y es que varios de sus seguidores interpretaron la frase “mi reina” como un recordatorio del amor que siente por la intérprete de Gucci los paños, Tus gafitas y TQG.

Entre los comentarios más destacados están: “Hermosos”; “son tan lindos, se merecen ser felices, son personas con corazón tan noble y bueno”; “la foto que estábamos esperando”; “se ven tan lindos, que la trates como reina lo dice todo” y “después de la tormenta viene la calma”, entre otros.

Periodista español se disculpó sobre comentario contra Karol G

Antonio Naranjo de en 'En boca de todos', llamó 'petarda' a Karol G - crédito Mediaset

Mientras la pareja disfruta de un inmejorable momento en sus carreras, las declaraciones de un periodista español, Antonio Naranjo, generaron molestia entre los seguidores de La Bichota, por lo que rápidamente sus redes sociales se llenaron de comentarios en contra de los pronunciamientos que emitió.

Fue tal el enojo que llevó a que Naranjo emitiera un comunicado a través de su cuenta oficial, al ofrecer unas disculpas por haber llamado a Karol G “petarda”, al punto que entregó una explicación del porqué decidió llamarla de esa manera.

“Dije que me parecía una ‘petarda’ y significa que me aburre, que me parece fastidiosa. Cosa que me pasa con todo el reguetón”, expuso inicialmente el comunicador. Posteriormente, aseguró que “podría haber utilizado otra palabra, lamento mucho que os hubiera ofendido, pero significa lo que significa: que no me gusta, ya está”.

El periodista español aseguró que la palabra "petarda" no es lo que algunos en Colombia han pensado - crédito @rechismes/Instagram

En otro de los apartes del video, el comunicador aseguró que no se trata de ningún tipo de crítica en contra de Colombia o de sus ciudadanos, país al que quiere y con el que, aparentemente, tiene varios lazos que le impiden despacharse con algún tipo de comentario negativo. “A mí me parecen adorables, con las excepciones que estoy comprobando al recibir tantos mensajes insultantes y también amenazas de muerte, lo cual me llama mucho la atención”, destacó.

Finalmente, señaló que todo este tipo de acciones son perfectamente compatibles con el respeto y reconocer el éxito que ha tenido Karol G con sus diferentes presentaciones a nivel mundial, acumulando cerca de 70 entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. “Cada uno tenemos nuestros gustos y al que no le guste lo que a mí me gusta, lo tiene muy sencillo, que siga oyendo a esta cantante, que es indudable que puede llenar cuatro Bernabéus”, afirmó.