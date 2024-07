De Yeison Jimenez a Jessica Cediel: así celebraron el 20 de julio los famosos en las redes sociales

Los famosos no dejaron pasar la fiesta nacional y manifestaron su fervor patrio en las redes sociales de distintas maneras - crédito @jessicacedielnet y @yeisonjimenez/Instagram

El 20 de julio es la fiesta nacional de Colombia, y es en la que se conmemora el Grito de Independencia, que marcó el inicio de una lucha que se extendió por nueve años y culminó con la emancipación del país del dominio español. Debido a que el hecho es parte del inicio de la construcción de una identidad nacional, es un día significativo para toda la población.

Pese a que buena parte de la atención se centró en la instalación del Congreso de la República y los discursos que brindaron tanto el presidente Gustavo Petro como la bancada opositora liderada por Miguel Uribe Turbay y David Luna, los famosos también captaron la atención en redes sociales por cómo celebraron el día nacional, o por lo menos se pronunciaron por el 20 de julio.

Una de las más entusiastas fue Jessica Cediel, quien desde hace años reside en los Estados Unidos. La presentadora y actriz publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que hasta agradeció a su mamá por haberla engendrado en Colombia.

“Feliz día de la independencia mi COLOMBIA de mi corazón 🇨🇴😍❤️ Cafetera a mucho HONOR!!!!! Hija del país más hermoso del mundo 🌍💛💛💙❤️ Feliz 20 de julio 🫶 Madrecita gracias por haberme parido en la tierrita 🤤🌹@virginiasilvaramirez 😮‍💨”, escribió. Además, en sus historias instantáneas compartió un corto video en el que aparecía bailando junto a sus familiares, acompañado de las palabras “Orgullosamente colombiana”.

La presentadora fue una de las que celebro de manera más efusiva la fiesta nacional en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Otro de los que celebró el Día de Independencia fue Yeison Jiménez, aunque de manera algo agridulce, pues tuvo que disculparse con sus fans por no poder brindar una presentación que tenía programada en Charlotte (Estados Unidos) por dificultades en los vuelos que le impidieron estar a tiempo. Pese a ello, en su cuenta de Instagram compartió una fotografía suya acompañada de las palabras “Mor!! cómo es pal grito de independencia”.

El cantante de música popular apeló a su sentido del humor para celebrar el 20 de julio - crédito @yeisonjimenez/Instagram

Adriana Lucia optó por abordar la celebración del Día de la Independencia rememorando el origen hispano de su apellido Llorente y reafirmando su compromiso de difundir el folclor nacional, y la cumbia en particular. “Uno de mis apellidos es Llorente. Es de origen español y aunque no suelo hablar de mis apellidos, en un día como hoy sí que es relevante hablar de eso porque, parece que fue por ese señor Llorente que empezó toda esa vaina un 20 de julio. Hoy celebro nuestra fiesta nacional en son de cumbia. Bailaré y cantaré y trabajaré por preservar y mantener viva nuestra identidad hasta que Dios me lo permita y ojo, no tengo ningún florero para prestarles. ¡Feliz día de independencia!”, escribió en su Instagram.

La cantante compartió un mensaje de reivindicación de las raices colombianas en el Día de la Independencia - crédito @adrianalucia/Instagram

Por su parte, Sara Uribe eligió aprovechar el Día de la Independencia para enviar un mensaje de empoderamiento femenino, usando la “independencia” como punto de partida. “Independencia es liberarse de esos pensamientos dominantes donde supuestamente hay cosas que solamente pueden hacer los hombres, como conducir carros grandes”, expresó Uribe en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La presentadora paisa invitó a las mujeres a romper con las barreras y normas sociales que se encargan de restringir sus posibilidades, calificando esos y otros actos como “un acto de independencia”.

La presentadora aprovechó el Día de la Independencia para enviar un mensaje de empoderamiento femenino - crédito @sara_uribe/Instagram

Los famosos que celebraron el Día de la Independencia a ritmo de Karol G

La actriz, emocionada por ver a la Bichota en vivo, compartió un vibrante mensaje celebrando el 20 de julio - crédito @lamuelagonzalez/Instagram

En un giro del destino, el 20 de julio encontró a Karol G en Madrid (España) brindando la primera de sus cuatro fechas en el estadio Santiago Bernabéu con las que dará cierre a su Mañana será bonito Tour, plenamente como una de las artistas más escuchadas hoy por hoy en el país ibérico.

Entre las personas que decidieron celebrar abiertamente el 20 de julio al ritmo de la Bichota estuvo Manuela González, que escribió en su cuenta de Instagram que estaría entre los 65.000 espectadores en el recinto deportivo. “Es hoy, es HOY. Después de tres intentos fallidos, hoy por fin voy a ver a Karol G en concierto!!! Y es que por ahí dicen que el que ríe de último, ríe mejor! Así que hoy, 20 de julio, hermoso Día de nuestra Independencia, estaré gritando a todo pulmón en Madrid, las canciones de esta bichota que ha logrado hincharnos el pecho de dicha! Porque ser colombiana es mi súper poder y mi mayor orgullo!!! Porque COLOMBIA ES UNA CHIMB* HIJUE…”, escribió la actriz.