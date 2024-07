“Creo en el poder Constituyente”: nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca

Jaime Raúl Salamanca fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. (Crédito: Mariano Vimos / Colprensa)

Tras ser elegido como presidente de la Cámara de Representantes para la segunda legislatura de 2024, con una polémica votación, Jaime Raúl Salamanca, en su primera intervención, expresó su respaldo al denominado “poder constituyente”, el mismo al que se ha referido el presidente de la República, Gustavo Petro, y que sigue provocando controversias porque sus opositores aseguran que bajo esa premisa buscaría cambiar la carta magna del país para que lo reelijan, y aunque el mandatario ha negado esa intención, tampoco ha sido claro sobre qué es lo busca con un proceso de esa naturaleza.

“Necesitamos de todos del Ejecutivo, del Congreso, de la Rama Judicial, y lo más importante de una sociedad activa crítica y exigente, que no deje solo a sus políticos tomando las grandes decisiones, que nos diga por dónde debemos caminar. Aunque no sea un buen momento para una constitución, creo en el poder Constituyente del pueblo colombiano”, expresó Salamanca.

La afirmación del nuevo directivo surgió en un aparte de su discurso en donde instó al jefe de Estado para que no se rindiera para lograr acuerdos, y se ofreció para servir a ese interés de que en el país se concreten las reformas que impulsa el Gobierno Nacional en el Legislativo, por lo que se puso a disposición del ministro del Interior.

“Presidente, Gustavo Petro, desde este escenario como presidente de la Cámara de Representantes, quiero decirle que persista en los acuerdos, es el consenso el camino para construir el verdadero cambio, las grandes transformaciones que nuestro país exige. Cuente conmigo para ese propósito señor ministro Juan Fernando Cristo”, aseveró.

No obstante, sostuvo que garantizará la independencia en el Legislativo, pero también envío un mensaje para que cese la polarización, donde todos los miembros de esa rama del poder tienen que lograr acuerdos.

El nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, buscará consensos entre el Legislativo y el Ejecutivo, de cara a las reformas. (Crédito: Mariano Vimos / Colprensa)

“Estén tranquilos con mi presidencia: defenderé un congreso independiente, eso hice como presidente de la comisión sexta de la cámara, habrá control político (...) Los invito queridos colegas a seguir construyendo desde la diferencia acá Todos tenemos que ceder”, afirmó.

Reconoció el valor de los miembros de los partidos mayoritarios en el Congreso, de los que dijo que sin su trabajo y gestión no se podrá alcanzar “ningún cambio real”.

Lo mismo hizo con la bancada de oposición y les aseguró que los une con ellos la “defensa del Estado social de derecho”, el respeto y apoyo a la Fuerza Pública, y la “colaboración armoniosa entre lo público y lo privado”.

También envió un mensaje a las bancadas minoritarias y se comprometió a que durante su gestión “su voz tendrá mayor peso”.

De esa manera reiteró su llamado a contrarrestar la polarización y lograr consensos para que el país pueda salir adelante.

“La constitución de 1991 precisamente nos recuerda que es posible ponernos de acuerdo entre distintos Tenemos el deber ético de construir un gran acuerdo nacional en el que podamos darle entre todos una esperanza al pueblo colombiano de que otro mundo es posible (...) Demosle ejemplo al país, no dividamos más a nuestra amada Colombia. Estoy seguro que es más lo que nos une que lo que nos separa”, agregó sobre la búsqueda de alcanzar acuerdos.

Finalmente insistió en su llamado por una ciudadanía activa que haga veeduría de la gestión de los congresistas, porque ellos solos no pueden conseguir los cambios que aseguró que requiere el país.

“A Colombia no la va a cambiar un político por bueno que sea, a nuestra amada patria la cambiamos juntos. Desde nuestra cotidianidad como ciudadanos de este país podemos hacer mucho por nuestro país, por sus gentes, por nuestros territorios. ¡No nos dejen solos, nadie lucha por lo que no ama y nadie ama lo que no conoce!”, concluyó en su primera intervención como presidente de la Cámara de Representantes.