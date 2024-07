Seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ afirman que hay química entre Juan Pablo Llano y Adria

La supuesta "tensión" entre el participante y la chef se tomó las redes sociales - crédito @petschvxns / X

En cada temporada de MasterChef Celebrity Colombia, los ciudadanos “emparejan” a los participantes por sus actitudes “coquetas” en el juego y en esta oportunidad no es la excepción. No solo ha sonado el supuesto romance entre Alejandro Estrada con la presentadora y creadora de contenido Dominica Duque; sino la cercanía entre otros de los miembros del programa.

A través de las redes sociales se viralizaron clips de las interacciones entre la chef Adria Marina y el actor Juan Pablo Llano, las cuales son clasificadas como “tensionantes” y llenas de “química”, lo que se viralizó rápidamente, pues es una idea apoyada por decenas de internautas.

La temporada actual ha traído gran cantidad de emociones y no solo en los retos, sino en la convivencia, donde los participantes han demostrado su carisma, malgenio y cercanía con los demás miembros del programa. Aunque en el capítulo 26, en medio del reto de salvación, la chef Adria Marina supervisó la preparación de Juan Pablo Llano y avivó los rumores de una cercanía más allá del programa.

Y es que, en su intervención, los televidentes aseguraron que las miradas y cercanía no mienten: “¿No les da la impresión que la chef mexicana de MasterChef Celebrity Colombia le tira los trastos a Juan Pablo Llano?”, “¿Entre Adria y Juan Pablo Llano hay química? Se miran con unos ojitos”, “La Chef Adria es súper linda y le tira los perros a Juan Pablo Llano de frente”, “Se traen ganas, y no culpo a Juan Pablo y pues la chef Adria no es de palo wey”, son algunas de las opiniones.

Las reacciones a “favor” de esta cercanía no paran y entre ellas se destacan comentarios como: “Sabía que no era el único que veía como ella lo mira, como él hace todo inconsciente para que ella se ponga nerviosa, se ve que hay algún gusto y no solo es por la comida”. Sin embargo, hay muchos que recuerdan a la pareja sentimental del actor: “¿Pero él no tiene esposa?”, cuestionaron algunos.

Juan Pablo Llano es casado

Pese a que este “romance” ha generado apoyo, hay algunos televidentes que no saben que el actor paisa y Catalina Gómez están casados y llevan más de 20 años de matrimonio. Ella es una reconocida presentadora de televisión, que también participó en otra de las temporadas de MasterChef Celebrity.

El matrimonio ha dado fruto a dos hijos: Valeria, que próximamente cumplirá 17 años, y Matías, que acaba de celebrar sus 15 años. Son niños han crecido bajo los reflectores de la fama de sus padres, aunque muestran su cercanía a través de redes sociales, dejando ver que son muy unidos.

Precisamente, Catalina Gómez publica varios post de apoyo a su esposo, en los que le deja mensajes llenos de apoyo: “Recuerda que soy tu fan número uno y no me pierdo ni un solo detalle”, así como: “No me canso de verte y creo que ustedes tampoco. Cada capítulo de MasterChef Celebrity trae algo especial que nos mantiene ahí conectados con todos y por supuesto para mí que soy tu fan y para todos los que te apoyamos es maravilloso verte en la cocina más importante del mundo noche tras noche, no solo cocinando sino entregándole además de tu evidente belleza, esa energía hermosísima y ese espíritu de amor, respeto y trabajo en equipo que el mundo y la competencia necesitan”.

Cabe mencionar que, desde hace algún tiempo, la familia reside en Miami, Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Catalina Gómez y Adria Marina son amigas

A pesar de los rumores, la relación entre Catalina Gómez y Adria Marina es muy cercana. Incluso, en medio del cumpleaños de la chef, la esposa de Juan Pablo Llano le dejó un mensaje a través de sus stories de Instagram, que “Feliz cumpleaños mamacita, todo lo bonito del universo para ti”, desmintiendo así una supuesta “rivalidad”.

