Lo que se sabe del hincha de Santa Fe que fue herido de bala en la final de Copa América: “Botaba mucha sangre por la boca”

Jonathan, residente en Virginia, asistió a la final en Miami para apoyar a la sección Colombia y recibió un disparo en el cuello. La familia pide justicia - crédito cortesía / Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports

Un colombiano residente en Virginia, Estados Unidos, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Miami tras recibir un disparo en el cuello. El incidente ocurrió el domingo 14 de julio, mientras Jonathan, hincha del club Santa Fe, asistía a un evento de apoyo a la selección Colombia antes de la final de la Copa América 2024.

El suceso tuvo lugar cuando Jonathan, acompañado por su esposa Angie, intentaba regresar a su vehículo. Según un video grabado por un aficionado, un hombre intentaba abrirse paso entre la multitud en su automóvil.

Tras los disparos, “le empezamos a decir que esperara, que había niños. Yo solo volteo a mirar el carro y esta persona carga el revólver y abrió la ventana del vidrio y disparó dos veces al cielo y una de esas veces le disparó a mi esposo”, relató Angie, en conversaciones con CityTv.

Los aficionados se apresuran a las puertas antes del partido final de la Copa América entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium en Miami, FL, EE. UU. 14 de julio de 2024 -crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports Sports

El disparo afectó varias zonas críticas del cuello. Jonathan fue trasladado inmediatamente al Memorial Regional Hospital, donde lucha por su vida, respirando con ayuda de oxígeno debido a la inflamación de su lengua y otras complicaciones internas. “Se lo llevaron al hospital... Jonathan se debate entre la vida y la muerte en una cama de unidad de cuidados intensivos”, añadió Angie.

“El disparo le entró por el lado del cuello detrás de la cabeza... le disparó a mi esposo en la cara... botaba mucha sangre por la boca”, afirmó Angie en conversaciones con el medio mencionado.

La familia de Jonathan exige celeridad en la investigación. Hasta la fecha, no han recibido información sobre la captura del agresor ni avances significativos en las indagaciones.

“... Por siete días va a estar acá en la UCI mientras lo trasladan a una cama, porque quedó muy hinchado. (la bala) alcanzó a tocar una vena, algo así entiendo, y está respirando con oxígeno mientras la lengua se le desinflama y puede respirar por sí solo”, relató la esposa de Jonathan.

Sobre las investigaciones de este caso, Angie afirma que pese a que la han entrevistado desde las autoridades locales en Estados Unidos, no ha habido ningún avance en el caso, pide serenidad en la captura de este agresor.

Boletas falsas, mala organización y desmanes en la final de la Copa América 2024

El contexto del incidente incluyó una multitud de alrededor de 7.000 colombianos que realizaban un ‘banderazo’ en apoyo a su selección en las cercanías del hotel de concentración. En ese mismo evento, otro grupo de aficionados reportó un caos organizativo relevante.

La Conmebol reconoció que no se implementaron las medidas necesarias para evitar incidentes violentos durante la final en Miami, afectando a miles de aficionados colombianos - crédito David Villafranca / EFE

La Conmebol se pronunció respecto a los hechos, afirmando que “no se tomaron las medidas necesarias y recomendadas para evitar los desmanes”.

En otro incidente relacionado, varios aficionados denunciaron abuso de autoridad por parte de la Policía local. “La policía me cayó encima y me golpeó hasta no más”, relató uno de los detenidos. Aficionados reportaron ser esposados y retenidos en una habitación dentro del estadio durante alrededor de una hora y media, antes de ser liberados fuera del recinto sin ningún tipo de explicación.

Sin embargo, no todo fueron malas experiencias. La familia Castillo Martínez, también presente en el evento, relató haber tenido una experiencia grata a pesar de la caótica organización del momento. “La verdad, nos encantó todo, si acaso lo único que criticaría sería la organización del evento”, mencionaron. Ellos lograron ingresar temprano al estadio, evitando así los tumultos que afectaron a otros aficionados.

La situación de seguridad y organización en eventos internacionales de fútbol sigue siendo un tema de preocupación. Casos como el de Jonathan y otros aficionados dejan ver la necesidad urgente de revisar y mejorar las medidas de seguridad y gestión en eventos multitudinarios