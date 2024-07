Luis Alberto Posada se separó y la ex esposa lo dejó sin nada: así quedó la repartición de bienes de la pareja

Luis Alberto Posada, dio a conocer algunos detalles del acuerdo al que llegaron las partes en el proceso de repartición de bienes crédito -@luisalbertoposadaoficial/Instagram

El reconocido cantautor de música popular, Luis Alberto Posada, quien ha cautivado a generaciones con éxitos como El Precio de Tu Error y Corazón Partido, se encuentra en el centro de la atención pública no solo por su carrera musical, sino también por su reciente proceso de divorcio con Catalina Iglesias, con quien compartió más de 14 años de matrimonio y cuatro hijos.

Según reveló Mario Moncada, abogado del artista, la liquidación de la sociedad conyugal se llevó a cabo en un proceso amistoso y bajo mutuo acuerdo. La repartición de bienes, tanto muebles como inmuebles, favoreció en un 80% a la señora Catalina Iglesias, mientras que el restante 20% correspondió a Luis Alberto Posada.

El proceso, que duró varios meses, fue gestionado por representantes legales de ambas partes, quienes mantuvieron una comunicación constante y fluida. Además de la división de bienes, se estableció que el cantante deberá contribuir con una significativa cuota alimentaria para sus hijos menores de edad, un aspecto que fue acordado sin contratiempos durante la diligencia.

Este episodio marcó el cierre de una etapa importante en la vida personal de Luis Alberto Posada, quien en los últimos años ha sido protagonista no solo por su música, sino también por sus relaciones sentimentales que han captado la atención de sus seguidores y del público en general.

La esposa e hijo que perdió el cantante hace tiempo

Luis Alberto Posada, reconocido como uno de los pilares de la música popular colombiana, celebra más de cuatro décadas en los escenarios, destacándose no solo por su vigencia continua, sino también por su capacidad de reinventarse con cada producción musical. Parte de una generación de leyendas como Darío Gómez y El Charrito Negro, Posada ha forjado un camino que lo ha llevado a ser un ícono del género.

Posada compartió los desafíos personales que ha enfrentado a lo largo de su vida. Recordó con profunda emotividad la pérdida de su primera esposa en un trágico accidente hace tres décadas: “Eso fue catastrófico. Año 1994. Yo estaba ahí cuando el carro salió volando por el abismo. Y cuando ella salió por el aire del Jeep. Como cuando tú botas una muñeca de trapo. Eso se me quedó en la mente muchísimos años.”

La influencia de su esposa en su carrera musical fue profunda, y años después, Posada honró su memoria con un álbum que considera una de sus mejores producciones, de donde surgieron temas emblemáticos como “El precio de tu error”.

Pero el dolor no terminó ahí para Luis Alberto Posada. Años después, tuvo que enfrentar la trágica pérdida de su hijo, víctima de un violento crimen a la temprana edad de 22 años. “Eso me marcó para siempre”, confesó en la entrevista. A pesar del sufrimiento, encontró consuelo en la música y en la fortaleza espiritual: “El tiempo y de pronto la música, y el altísimo, que lo llena a uno de tanta fuerza, me han ayudado.”

El artista también compartió cómo ha sido lidiar con la ausencia de su padre, una figura que fue fundamental en su vida. “Un gran hombre que me guio, me enseñó valores y sabiduría”, recordó Posada, destacando la importancia de aprender a vivir con las pérdidas: “Al final, lo que he concluido para lidiar con esas pérdidas es que todos vamos para allá y pronto nos vamos a reencontrar.”

Aunque ha pasado por momentos de profunda soledad y dolor, actualmente Luis Alberto Posada cuenta con un sólido apoyo que lo ha ayudado a seguir adelante. Su carrera musical continúa siendo un homenaje constante a los seres queridos que ya no están, reflejando en sus canciones las experiencias y emociones que han marcado su vida.

Con más de cuatro décadas de éxitos y adversidades, Luis Alberto Posada demuestra que su legado va más allá de la música, siendo un ejemplo de resiliencia y pasión por lo que hace.

