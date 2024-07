Motociclista encontró curiosa forma de evitar mojarse los zapatos en temporada de lluvias

Motociclista prefirió andar a 'pie limpio' que mojarse los zapatos - crédito @Diana Marcela/Tiktok

A la llegada de julio, con memes de todo tipo que relacionan este mes del año con el cantante español Julio Iglesias, se suma la temporada invernal, causada por el fenómeno de La Niña, que se prevé se extienda hasta septiembre.

Es por ello que las precipitaciones comenzaron a aparecer con mayor intensidad, convirtiéndose en un dilema para quienes se movilizan en bicicletas, patinetas o motocicletas.

Pese a que actualmente existen trajes impermeables, capas y sombrillas para protegerse de la lluvia, algunos recurren a prácticas poco comunes para salir bien librados del barro, los charcos y los aguaceros.

Y como el colombiano no se vara, y como se dice, ‘no vive de la vergüenza’, no presta atención a los comentarios ante las recursivas formas de salir de un problema.

Pese a que existen diferentes formas y elementos para protegerse de la lluvia, algunos lo evitan y prefieren ingeniárselas - crédito Aly Song/ REUTERS

Ese fue el caso de un motociclista en Bogotá que, luego de la caída inclemente de la lluvia por un par de horas, no tuvo reparo en quitarse los zapatos y quedar a ‘pie limpio’ para continuar con su destino. El conductor, que llevaba su correspondiente traje impermeable color verde, no pasó desapercibido ante la mirada recatada de un sector de los capitalinos.

En efecto, esta curiosa forma de evitar que sus zapatos resultaran mojados o enlodados a raíz del aguacero fue objeto de múltiples comentarios en la plataforma Tiktok, donde rápidamente se hizo viral, en el que destacan la hazaña del sujeto para mantener su presentación personal, mientras que otros admiten que es una práctica antihigiénica, pues puede adquirir hongos o bacterias por exponerse al asfalto, o que puede ser peligroso en caso de que se presente una emergencia mientras va manejando.

Usuarios en redes sociales comentaron que manejar sin zapatos puede resultar riesgoso - crédito Sergio Acero/Colprensa

“De pronto iba a una entrevista de trabajo y prefiero quitárselos para no mojarlos y estar bien presentado, tengo una mente muy inocente”; “imagínese que solo tiene un par de zapatos y no los quiere mojar”; “Jajaja Lo agarra un policía y comparendo por no llevar zapatos”; “alguien que llegara con sus zapatos impecables por que si se preocupa por su presentación personal”; “Bajar el pie de emergencia y volarse los dedos por no ensuciar o mojar unos zapatos”; “😳 me dieron calambres en mis dedos de los pies”; “ajajaja a mi me pasó con zapatos del trabajo y me tocó ponerme zapatones pero que frío tan perro jajajaja (sic)”, fueron algunas reacciones al clip compartido por la usuaria @Dianamarcela en la mencionada red social.

Motociclista se quitó los zapatos por caída de fuerte aguacero en Bogotá - crédito Ricardo Maldonado/EFE- @DianaMarcela/Tiktok

Aumentan las lluvias por llegada de nueva onda tropical

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que una nueva onda tropical, identificada como la número 17, provocará un aumento significativo de las precipitaciones en varias regiones de Colombia durante las próximas 24 a 48 horas.

Las regiones que se verán más afectadas incluyen la Andina, la Caribe y la Orinoquía. En la región Andina, se anticipan lluvias en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, y Santander, entre otros. Entre tanto, en la región Caribe, lugares como Atlántico, Bolívar y Sucre experimentarán condiciones climáticas adversas. En la región Orinoquía, las lluvias estarán concentradas en Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

La temporada de lluvias de mitad de año se avecina y se intensificará por llegada de nueva onda tropical - crédito Álvaro Tavera

Adicionalmente, el Ideam indica que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también verá un incremento en la intensidad de las lluvias debido a esta onda tropical. La entidad enfatizó que el fenómeno no está relacionado con el huracán Beryl y es un evento climático autónomo.

El Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhamad, que supervisa al Ideam, recomendó a la población mantenerse alerta ante los pronósticos y seguir las medidas preventivas, especialmente en las consideradas áreas más vulnerables del país.