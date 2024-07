Aida Victoria Merlano ya decidió qué hará con la cabra que le regaló Westcol

La cabra que recibió Aida Victoria Merlano de Westcol por su cumpleaños desató preguntas de los seguidores de la barranquillera - crédito @aidavictoriam/Instagram

El primer semestre de 2024 terminó dentro de la farándula con la noticia de la ruptura, por segunda vez, entre Aida Victoria Merlano y Westcol. La pareja, que retomó su relación luego de meses de indirectas por un dinero que supuestamente la barranquillera le debía al streamer paisa, se dieron una segunda oportunidad.

Todo parecía ir bien con la pareja, hasta que en los últimos días de junio comenzaron a circular rumores de una supuesta infidelidad por parte de Westcol, mismos que desencadenaron la decisión de Aida Victoria de dar por finalizada la relación.

Las reacciones al hecho no tardaron en volverse tendencia en redes sociales, entre quienes tomaron partido por uno y otro – más allá de que el streamer se mostró arrepentido por la forma en que terminó su relación –. Todavía afectada por la separación, Aida Victoria hizo varias publicaciones en sus historias de Instagram que dieron de qué hablar. Una de ellas hizo referencia a su estado emocional.

“Hoy me levanté muy triste y pensé: ‘Me voy a parar, me voy a maquillar, me voy a arreglar, voy a tratar de hacer un video muy increíble, inspirador, algo que dé mucha fuerza y me voy a reunir con mis equipos de trabajo para que estructuremos unas nuevas dinámicas y en todo eso ponerme a pensar en dónde voy a vivir porque tengo toda mi ropa guardada en bolsas. Porque ahorita mismo, mi vida está desordenada. Antes yo me paraba y me iba para el gimnasio, pero ahora no puedo entrenar ni hacer muchas de las cosas que me gustaban porque estoy recién operada y todavía me duele”, confesó.

Pero, curiosamente, uno de los ejes de atención del público se dirigió al destino de la cabra que Westcol le regaló a la hija de la excongresista Aída Merlano en abril pasado, por su cumpleaños.

La creadora de contenido comentó lo que pasará con la mascota que le regaló Westcol por su cumpleaños - crédito @aidavictoriam/Instagram

Por ahora se sabe que el animal está en poder de Westcol, y hasta publicó algunos momentos en sus cuentas oficiales en los que muestra que sigue cuidando de la cabra y cómo esta le sigue por la casa. “Yo soy un papá responsable pa… Yo doy la cara por esta familia. Yo estoy haciendo todo lo posible y todo lo que está a mi alcance. Estoy haciendo el papel de papá luchón. Mis respetos para las mujeres de verdad, esto no es para nada sencillo y es una cabra”, afirmó.

En las últimas horas, la creadora de contenido se refirió a lo que haría con la cabra durante una dinámica de preguntas y respuestas que se centraron especialmente en su ruptura con Westcol. En sus historias de Instagram, compartió un corto video que contenía algunas fotos y videos de ella pasando el tiempo con la cabra. Allí confirmó que por ahora el animal seguirá con Westcol, mientras le encuentra un nuevo hogar para ella hacerse cargo de la cabra.

Aida Victoria Merlano respondió comentario ofensivo de Blessd

Blessd se refirió a la ruptura de Westcol y Aida Victoria Merlano - crédito Cortesía - Aida Victoria Merlano/ Instagram

En medio de la situación con la cabra, la polémica entre la pareja continúa tras su separación, especialmente luego de la conversación que Westcol tuvo con Blessd durante una transmisión, en la que el reguetonero tachó a la ex del streamer de “loca” y “malp*rid*”.

Durante una charla con Alofoke Radio, Aida Victoria cuestionó a su expareja por no defenderla de estos señalamientos. De hecho, el paisa se reía de los comentarios del cantante. “Me sentí profundamente ofendida por las palabras de Blessd y el tono que Westcol permitió durante su conversación. No es adecuado que un hombre se permita hablar de esa manera sobre una mujer, y mucho menos en un espacio público”, manifestó, visiblemente molesta.

Luego se refirió directamente a Blessd, afirmando que “se cree machito” por sus comentarios y le recordó su pasado sentimental. “A ese hombre que levantó a cacho a la ex para luego andarla llorando, que no ha construido nada, es irónico que Blessd critique mi carácter cuando él mismo ha estado involucrado en situaciones conflictivas. No es un ejemplo de ética ni de moralidad, y sus acciones solo le traerán problemas”, sentenció.