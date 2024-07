Empezó el viaje ‘Papillente’: estos son los exintegrantes de ‘La casa de los famosos’ que participarán y para dónde van

'Los Papillentes' ya salieron de viaje para su reencuentro - crédito captura pantalla ViX

Los participantes del reality La casa de los famosos Colombia, que se presentó en el Canal RCN por cuatro meses, y que dejó como ganadora a la caleña Karen Sevillano, crearon dos grupos de amigos que los acompañó y representó durante la competencia.

Sin embargo, pocos de ellos continuaron con su vínculo y relación al salir de la casa. En el caso de los ‘Papillentes’ se les siguió viendo juntos, creando contenido para las redes sociales, asistiendo a eventos, fiestas y otras actividades.

De hecho, en las últimas horas emprendieron su viaje como equipo y ‘familia’, el que tanto planearon e imaginaron cuando estaban encerrados en la producción.

El equipo 'papillente' sigue compartiendo y haciendo actividades fuera de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @ornellasierra/IG

Toda la planificación del destino, el hotel, los viajes y las personas que iban a asistir la hicieron con anterioridad al mando de Natalia Segura, cuando todavía Miguel Melfi, Karen Sevillano y Alfredo Redes continuaban en la competencia.

En ese momento las personas que estaban a cargo de organizar sus respectivas agendas eran sus familiares o sus parejas, como en el caso de Alfredo y Karen.

Dos semanas después de que se terminó el programa, pues la final fue el 17 de junio, la fecha llegó y ‘Los Papillentes’ van camino a Panamá. Tan pronto Sevillano retomó sus redes sociales, ella misma confirmó el lugar a donde se reencontraría con su equipo, así como también ‘La Segura’ indicó en su momento que solo van a asistir los que fueron fieles a su grupo.

Juan David Zapata, publicó una historia a través de su cuenta oficial de Instagram y ahí reveló que en la primera semana de julio se iban, pues dijo que en una semana salían.

Juan David Zapata confirmó que en los primeros días de julio el equipo 'Papillente' se iba para Panamá- crédito @juandazapata07/Instagram

“Nos fuimos, nos fuimos de viaje, nos fuimos de paseo, ya la otra semana nos vamos. Karen ya había dicho que nos íbamos; la otra semana nos vamos para Panamá con yate, playita, mar, de todo”, dijo Juan David Zapata a través de la dinámica de preguntas y respuestas.

Por su parte, la creadora de contenido, Ornella Sierra, confirmó que se sumará al viaje y puso una cuenta regresiva en su historia de Instagram, la cual marca que, en pocas horas, ‘los ‘Papillas’ e ‘Independientes’ estarán reunidos una vez más.

Ornella Sierra puso una cuenta regresiva para confirmar su asistencia al viaje 'Papillente' - crédito @ornellasierra/IG

La influenciadora Isa Sierra también compartió momentos previos a su salida para el viaje, pues estuvo comprando ropa y accesorios que va a usar en el lugar.

Miguel Melfi aseguró que está listo esperando en su tierra natal a su equipo, mientras que ‘Pantera’ publicó un video en el que aparece cantando alistando la maleta, pero también dijo que no todos los exparticipantes van a llegar en el mismo horario, ni vuelvo, pues cada uno compró sus tiquetes por separado, dependiendo del día en el que se puedan movilizar.

Papillentes mostraron sus preparativos para reunirse en Panamá - crédito @pantera05_oficial/IG

En las horas de la noche ‘La Segura’ junto a su prometido Ignacio Baladán compartieron con sus seguidores los videos de cuando estaban alistando maletas y saliendo camino al aeropuerto de Miami, que era en donde estaban desde hace un par de días. Sin embargo, a primera hora del 2 de julio Natalia indicó que ya aterrizó en suelo panameño, pero lo hizo después de tener uno de los peores viajes de su vida.

“Acabo de tener el peor vuelo y que no tenía en muchísimo tiempo. Lo peor que ustedes pueden hacer en sus vidas es irse a un aeropuerto sin un buen saco. No importa si está haciendo calor, coja consejos. Vea, yo me vine con algo que no abriga un culo y el aeropuerto de Miami helado y este avión cual polo norte. Me la pasé temblando mal”, contó ‘La Segura’.

Cabe mencionar que entre las personas que no van a ir al viaje están Sandra Muñoz y Nataly Umaña, ya que las dos mujeres tomaron distancia de su equipo cuando fueron eliminadas de la competencia por diferentes razones.

La modelo manizaleña dijo un día después de la final de La casa de los famosos Colombia que, ella notó una extraña actitud de algunos integrantes solo porque hablaba con algunos ‘Galácticos’ durante la gala, mientras que de la actriz ibaguereña no ha dado detalles ni ha dicho con exactitud cómo quedó su relación con sus excompañeros más cercanos de la competencia.