Este es el ‘corrido’ inspirado en Aida Victoria Merlano que es viral en redes sociales

Aida Victoria Merlano ifue la inspiración de una canción de música mexicana - crédito @aidavictoriam-@eleazar_puentes/Instagram

Aida Merlano dio que hablar por su repentina ruptura con el creador de contenido Luis Villa, más conocido como Westcol, por una supuesta infidelidad del streamer paisa con Nataly Morales, una empresaria de 28 años y propietaria del spa para uñas ‘Nail Art By Nataly Morales’, ubicado en Rionegro, Antioquia.

A pesar del escándalo que dejó gravemente afectada a Merlano, su personalidad despampanante y frentera cautivó a un artista mexicano de música popular que se inspiró en ella para componer una canción.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Eleazar Puentes, vocalista de Tu Banda RM, se inspiró en Aida Victoria Merlano para componer su más reciente sencillo AVM. El artista confirmó su admiración por la valentía de influenciadora barranquillera, que enfrenta procesos con la justicia colombiana y fue sentenciada a más de 10 años de prisión por su presunta participación en la fuga de su madre, la esxenadora Aída Merlano, condenada por corrupción y compra de votos.

Para el cantante, la creadora de contenido es una mujer “guerrera, que no se deja de nada y que así como ella hay muchas personas en Colombia con estas características”. Además, aseguró que su historia de vida fue el principal motivo para escribir la canción.

Este es el Corrido inspirado en la historia de Aida Victoria Merlano @tubandarm/Instagram

Para el lanzamiento del sencillo, la banda mexicana escribió en su cuenta de X: “Este es el corrido de Aida Victoria Merlano canción de Eleazar Puentes. Que Describe el respeto y admiración por el temple, fortaleza de la influenciadora. Así como los mexicanos le cantan a los personajes de renombre. Aquí también quisimos hacer un homenaje a todas las mujeres empoderadas de Colombia”.

Aida Victoria Merlano y su confrontación a Westcol por infiel

La 'influencer' confrontó a su novio en plena transmisión por serle infiel - crédito aidavictoriam/ Instagram - @westcol/ Instagram

Luego de enterarse de la supuesta infidelidad, Merlano no dudó en confrontar al creador de contenido en plena transmisión en la plataforma Kick, protagonizando una fuerte pelea que fue grabada por los internautas conectados.

En un video publicado en redes sociales, la barranquillera aseguró que después de mirar infinidad de videos en TikTok se dio cuenta de que su pareja le puso los cachos. ”Es que están diciendo que me fuiste infiel, en TikTok hay cosas virales de que me fuiste infiel”.

Por tal razón, Aida Merlano le exigió explicaciones a Westcol sobre la conversación que sostuvo con la emprendedora Nataly Morales. Ante los constantes reclamos y la presión de sus seguidores, Westcol dijo: “Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada”, explicó.

El streamer aseguró que conoció a la mujer esa noche y que no pasó nada entre ellos: “Yo vi a la vieja, estaba linda y la trajimos, ella está ardida porque no me fui con ella”. Ante la respuesta, Merlano dijo que Morales había publicado los chats en sus redes sociales: “La vieja ya está mostrando los chats, lo único que te queda es contar qué putas pasó”.

Durante la conversación, la creadora de contenido leyó los chats y le recriminó a Westcol por cortejar a la mujer por Instagram. “Obviamente, le estás coqueteando a la vieja. Te hago una pregunta, si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú que haces? ¿Terminas conmigo o sigues conmigo?

Sin embargo, la influenciadora intentó mantener la calma. Tengo la cabeza muy caliente, entonces no estoy pensando con claridad, estoy demasiado brava”, dijo Merlano.

Igualmente, insistió en que “lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, estoy muy puta, ¿tú crees que yo soy pendeja?”. Mientras que ante las fuertes acusaciones, Westcol solo se limitó a negar la situación. “Yo no le estoy coqueteando a la vieja mi amor, nunca hubo una mala intención, te lo juro por mi vida. Yo no me quise ir con ella, nosotros no queríamos traerla ni estar con ella, la vieja es una persona ardida”, respondió.