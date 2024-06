Aida Victoria se mostró devastada tras ruptura con Westcol: “Me quiero arrancar el corazón”

Aida Victoria Merlano compartió su glow up, comparando su aspecto de adolescente con su actualidad @aidavictoriam/Instagram

La ruptura entre Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol sigue siendo un tema candente en las redes sociales. El motivo detrás del fin de su relación amorosa suscitó tanto comentarios como especulaciones entre sus seguidores y el público en general.

Hace un mes, Luis Villa, conocido popularmente como Westcol, protagonizó un incidente que marcó el destino de su relación con Aída. Villa invitó a una mujer llamada Nataly Morales a un palco de una discoteca donde se encontraba. Aunque Westcol sostiene que entre ellos no pasó nada más allá de una conversación, Nataly asegura que se besaron.

Con lágrimas en los ojos, confesó: “Lo más difícil de una ruptura, no es la ruptura, sino todo lo que pasa después - crédito Aida Victoria Merlano/Instagram

Enterada de ambas versiones, Aida Victoria tomó una decisión drástica de finalizar su noviazgo con Villa. “Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí. Hay cosas que no estoy dispuesta a permitir. Ya no estamos juntos”, expresó contundentemente en un post de Instagram.

Recientemente, Aida Victoria volvió a abordar el tema en su cuenta de Instagram. Con lágrimas en los ojos, confesó: “Lo más difícil de una ruptura, no es la ruptura, sino todo lo que pasa después. La otra persona prefiere pensar en su duelo y en que es el único que está sufriendo y se le olvida todo lo que uno está dejando ir. West es mi persona favorita en el mundo, es la persona con la que yo me proyecté. Entonces no se pueden poner a buscar excusas para terminar con alguien cuando a la par están buscando hijos”.

