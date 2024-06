Paloma Valencia y David Luna también propusieron comisiones para los fondos de pensiones: estas son sus explicaciones

Senadores Paloma Valencia y David Luna también radicaron proposiciones para asegurar comisiones a los fondos privados de pensiones - crédito Colprensa

La pregunta de quién está detrás de las comisiones por administración para las AFP en la reforma pensional mostró que desde las bancadas de la derecha se abogó por asegurar un mayor porcentaje, con una redacción similar a la que resultó aprobada y que habría sido redactada por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos).

El gremio ha sido cuestionado por supuestamente haber mantenido “silencio cómplice y complaciente”, como dijo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en una columna acerca de la postura de Asofondos por la reforma pensional, que algunos atribuyen a las comisiones que lograron asegurar en el último debate.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los cuestionamientos aumentaron luego de que se revelara que aparentemente la proposición que fijó en 0,7% la comisión por administración que resultó aprobada y presentada por el senador Gustavo Moreno, del Partido En Marcha, tuvo edición directa del gremio.

Según el senador, nunca le informaron que la proposición venía de Asofondos - crédito redes sociales

Aunque la proposición fue avalada por el Gobierno y se aprobó sin discusión y en bloque en una sesión liderada por María José Pizarro, no fue precisamente la bancada oficialista la que insistió en su propuesta. Una decena de congresistas que se rasgaban las vestiduras en contra de la reforma también intentaron asegurar la misma comisión que resultó aprobada.

Paloma Valencia fue la primera en radicar una proposición en ese sentido, según la Silla Vacía. “Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7% sobre la totalidad de los activos bajo administración y hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez”, decía el texto de la senadora del Centro Democrático.

Según Valencia, la ponencia original dejaba a discreción del Gobierno fijar un rango entre 0,8 y 0, sin definir los tiempos en que se anularía la comisión, por lo que podría decidirlo de un momento a otro. Lo que significaría “una quiebra a todo el sistema privado pensional”, señaló.

“Asofondos manifestó su preocupación sobre este tema. De igual manera se mencionó que como hoy en día ellos comisionan por cotización, al mover cerca del 90% de sus afiliados a Colpensiones, los fondos privados tendrían que guardar, asegurar e invertir los saldos de las cuentas de quienes estuvieran en los fondos antes de aprobada por la ley; por lo que podrían tener cuentas hasta por más de 20 años sin recibir ninguna remuneración por ello”, agregó Valencia.

La propuesta de Valencia, que fue radicada igual por el senador Luna, buscaba establecer un límite de 0,7% de comisión al igual que la de Moreno. La propuesta de los dos senadores se diferenciaba de la de En Marcha porque excluía del cálculo del valor con el que se quedaban las AFP los saldos del régimen de transición.

“Mi proposición dejaba claro que no se puede cobrar sobre los 126 billones de pesos del régimen de transición; y como es lógico, de los 44 billones de los hoy pensionados dado que no entrarían dentro del Pilar contributivo por lo que les sigue aplicando la normativa actual. Es decir, la comisión podría cobrarse sobre 205 billones de pesos. Esto equivaldría a que cobrarían en un primer año 1,4 billones de pesos , que es el mismo valor que reciben hoy los fondos sin reforma”, explicó la senadora.

Pero no fue la única que buscó asegurar la comisión de las AFP en la nueva reforma. Norma Hurtado, amparada en lo que dice la Ocde, propuso una comisión de 1% sin especificar los saldos sobre los que se aplicaría, por lo que podría haber dejado una comisión de hasta 3,3 billones.

Honorio Enríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, propusieron dos comisiones para las AFP, una de hasta 1,5% por administración y otra mensual de hasta 1% por rentabilidad. La que resultó aprobada les daría comisiones de hasta 2,3 billones, si se establece el límite de 0,7%, aunque se excluyeron los saldos del régimen de transición.

“Las proposiciones abren el debate técnico en el Congreso; pero la presidenta del congreso encargada no dejó discutir ni abrir el debate sobre las proposiciones a ese artículo. Debo aclarar que mi proposición fue votada negativa por el senado; y cuando se votó la del senador Moreno, yo y mi bancada no la votamos al no permitir el debate”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

El senador David Luna aseguró que su proposición buscaba que no se quebraran los fondos de pensiones - crédito X

David Luna, de Cambio Radical al igual que Vargas Lleras, señaló que su proposición buscaba evitar que los fondos privados de pensiones se quebraran. “Mi defensa fue para que los fondos privados pudieran subsistir, pero sobre todo, fue por la libertad que deben tener los colombianos de elegir cómo y dónde ahorrar y para que no deban verse obligados a entregarle sus pensiones al Gobierno Petro”, señaló.

Sin embargo, la preocupación no le llegó hasta el final del debate porque la retiró para votar negativamente toda la reforma pensional “que expropia los ahorros de los colombianos y así lo hice, por eso mi proposición nunca se discutió. Tampoco voté la que fue aprobada, la cual curiosamente nadie se pregunta con qué votos se aprobó”, afirmó el senador Luna.