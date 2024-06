Las disidencias se quedaron sin “enfermera”. Autoridades capturaron a quien atendía a milicianos en el Cauca

Atendía a quienes resultaban heridos en los combates en el Cauca, detallaron las autoridades - Cortesía Policía Cauca

En medio de los enfrentamientos que se desarrollan entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca, la Policía Departamental confirmó la captura de Sirley Daniela Ñuscué Hilamo, conocida en la estructura armada con el alias de ‘La Enfermera’.

De acuerdo con las autoridades, la mujer de 28 años de edad, señalada de pertenecer a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), era conocida por brindar atención médica a los integrantes de este grupo armado, cuando resultaban con heridas graves durante los enfrentamientos con las tropas del Ejército Nacional.

La captura de alias ‘La Enfermera’ se dio en la parte externa de un centro médico del norte del Cauca, donde se le imputó el delito de concierto para delinquir. La mujer fue llevada ante las instancias judiciales donde será judicializada por un juez de control de Popayán.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, indicó que este resultado es producto a la ofensiva de las autoridades por todo el territorio caucano. “Esta persona también coordinaba el suministro de medicamentos y gestionaba servicios de ambulancias para traslados a centros médicos, utilizando identificaciones falsas, para evadir los controles policiales”, mencionó.

Además, el alto oficial señaló que alias ‘La Enfermera’ era compañera sentimental de uno de los cabecillas de la organización criminal, quien estaría operando en los municipios de Caloto y Caldono, ubicados en el norte del Cauca.

Este operativo se efectuó tras el desarrollo de un consejo de seguridad realizado en Popayán por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes presentaron la estrategia ‘Misión Cauca’, con el que el Gobierno imparta nuevas medidas ante la oleada de violencia que se registra en la región.

Justamente, el jefe de Estado no descartó la declaratoria de estado de excepción en el departamento, al manifestar que, bajo esta figura, se garantizará la ejecución de obras públicas en las zonas más afectadas por los ataques dado por las disidencias de las Farc, así como la economía ilícita.

“El que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, sino la banda armada. Me preocupa cómo se hacen los proyectos y obras. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo”, expresó Petro en la capital caucana.

Por su parte, el ministro de defensa indicó que la estrategia beneficiaría a más de 5.000 familias que residen en la región del Cañón del Micay, quienes reemplazarán los cultivos ilícitos por siembra de alimentos como plantaciones de frijol y café.

“En esa participación también se suma el sector privado, quienes nos va a sumar decenas de empresarios para que esta sustitución a proyectos lícitos sea realmente exitosa en esta región del país”, indicó el jefe de la cartera.

La estrategia fue altamente criticada por los sectores de oposición al Gobierno Petro. Uno de ellos fue el representante a la Cámara del partido Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien indicó que el país está al borde considerarse un estado fallido de continuar los ataques en el Cauca.

“Nos dijeron que la paz total era la panacea y la receta para pacificar a Colombia cuando es totalmente lo contrario. Nos tienen al borde de ser un Estado fallido, y eso es angustiante porque, mientras el país está nadando en coca, en terrorismo, en corrupción y en impunidad, nos tienen a ese borde. Le pido ministro que se sincere y si la cartera le quedó grande, porque este no es un reto fácil, le ceda el espacio a alguien más, para que en estos dos años que restan, intente rectificar el rumbo”, expresó el congresista en sus redes sociales.

No obstante, el representante del Pacto Histórico, Jorge Bastidas, respondió que “la estrategia ‘Misión Cauca’ es la respuesta a una región que votó mayoritariamente por sacar a nuestro departamento del atraso, es cambiar una economía por otra”.