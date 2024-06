Carolina Cruz está vendiendo algunas de sus posesiones más valiosas: cuál es la razón

Carolina Cruz vende su ropa en las redes sociales - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora Carolina Cruz continúa destacando en la pantalla y en el ámbito social. A través de su fundación Salvador de Sueños, Cruz se ha comprometido con ayudar a madres e hijos que enfrentan enfermedades complejas, promoviendo la asistencia médica y el aprendizaje necesario para estas familias.

En sus redes sociales, la presentadora anunció la venta de prendas de su guardarropa como estrategia para recaudar fondos para su fundación. Entre las piezas más destacadas que puso a la venta se encuentran unos tenis de la marca Puma, vestidos y blusas. En las imágenes se puede observar precios desde $40.000 hasta $90.000

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La presentadora, modelo y empresaria decidió vender algunas de sus prendas para financiar los proyectos de su fundación que brinda apoyo médico y educativo -crédito @chismealetoso/Instagram

Carolina utilizó sus historias para mostrar estas prendas y reafirmar su compromiso con su fundación. “Comprando estas prendas y zapatos ayudas a nuestros niños. Disponibles ya en nuestro Salva ropa”, manifestó la empresaria.

A través de la venta de su ropa, Cruz encontró una manera innovadora y personal de involucrar a sus seguidores en su causa. La interacción constante y la transparencia con la que maneja las actividades de su fundación ha generado confianza y apoyo continuo por parte de sus seguidores.

La fundación 'Salvador de sueños' de Carolina Cruz apoya a madres con hijos enfermos - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz es un rostro habitual en la programación de Caracol Televisión, particularmente en el programa Día a día. Además, ha participado en producciones como La vuelta al mundo en 80 risas y comparte aspectos más personales de su vida a través de su pódcast.

La fundación, llamada Salvador en honor a su segundo hijo, centra sus esfuerzos en proporcionar ayuda médica y recursos educativos a madres cuyos hijos padecen enfermedades complicadas. Este proyecto nació de la experiencia personal de la exreina de belleza y su deseo de apoyar a otras familias en situaciones similares.

Fundación Salvador de Sueños de Carolina Cruz -crédito @carolinacruzosorio/Infobae

En una entrevista con el programa La Red, la modelo compartió las motivaciones detrás de la creación de la fundación, destacando las diferencias económicas y las dificultades de acceso al sistema de salud colombiano. “Una familia humilde, que tiene un sueldo mínimo y que además tiene una condición difícil de salud, pues tiene la vida hecha un calvario”, declaró Cruz.

“Pienso que es ahí donde tenemos que sensibilizarnos un poquito porque (...) esta gente tiene que estar pendiente de una autorización del Sisbén o de una EPS cuando una resonancia cuesta hasta cinco millones de pesos con sedación”, agregó la presentadora del programa Día a día.

La fundación Salvador de Sueños, de Carolina Cruz, ofrece apoyo integral a niños y familias -crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La iniciativa surgió después de que Salvador fuera diagnosticado con tortícolis gestacional, un desafío que llevó a la presentadora a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan muchas familias con recursos limitados para acceder a servicios médicos adecuados.

“Cuando viví todo ese tema con Salva, que me conmovió tanto, empecé a darme cuenta de que, primero, uno es muy afortunado porque uno tiene un buen trabajo con buen sueldo con el cual puedes pagar un buen seguro médico; pero además la gente cree que la vida de uno es perfecta, que uno no sufre, pero esa no es la realidad”, añadió el exreina para el programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

La presentadora Carolina Cruz en un evento para recaudar fondos para su Fundación Salvador de Sueños -crédito Carolina Cruz /Instagram.

La fundación ‘Salvador de sueños’ no solo busca brindar recursos médicos, sino también apoyo emocional y práctico para las madres, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por problemas de salud.

La fundación también ofrece la posibilidad de colaborar a través del portal web de Carolina Cruz. Los interesados pueden apadrinar a un niño, hacer donaciones, adquirir productos de la organización o inscribirse como voluntarios. Entre los artículos disponibles para recaudar fondos se encuentran aretes, alcancías, bolsas, aros de luz, camisetas y cobijas, cuyos precios varían entre los 30 mil y los 100 mil pesos.