Rodolfo Hernández presentó apelación tras ser condenado por el caso Vitalogic

El 20 de junio de 2024, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández presentó un recurso de apelación por la condena que le fue impuesta por el caso de corrupción de Vitalogic. El también excandidato presidencial fue sentenciado a 64 meses de prisión domiciliaria por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

En una comunicación pública, Hernández había anunciado que, junto con su defensa, apelarían la decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga con función de Conocimiento, presentando el recurso ante el Tribunal Administrativo de Santander. Así las cosas, en una corta intervención con W Radio, el exalcalde anunció su llegada para adelantar el proceso, insistiendo en que se encuentra “muy bien”, aludiendo a su actual condición de salud.

Pues, en medio de una audiencia, informó que fue diagnosticado con un cáncer terminal, luego de haber pasado por varias sesiones de quimioterapia y por una cirugía para eliminar un tumor que encontraron en su colon. En medio de su lucha contra la enfermedad y por defenderse en el proceso penal que pesa en su contra, ha asegurado que irá hasta las últimas instancias, en aras de asegurar su libertad, eso implica, acudir al recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, si en segunda instancia se llega a confirmar su sentencia.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, explicó Hernández en un video publicado en su cuenta de YouTube, luego de que fuera condenado a más de cinco años de casa por cárcel.

Así las cosas, al salir de la diligencia en la que presentó el recurso de apelación, aseguró que esperará a que el Tribunal Superior resuelva su caso y determine que es “inocente”. “No me robé un peso en la Alcaldía, ni me lo robaré, y todo lo que me gané lo entregué para ayudar y apoyar a la gente más pobre que se había educado en los colegios de primaria y secundaria municipal”, aseveró a W Radio. Culpó entonces a sus “enemigos” a los cuales presuntamente sacó de la entidad por ser “ladrones”. “Están felices, están de fiesta”, añadió.

La condena contra Rodolfo Hernández y el caso Vitalogic

El excandidato presidencial enfrenta la posibilidad de perder su libertad por cuenta de un caso de corrupción ocurrido entre 2016 y 2019. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, siendo alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), direccionó el contrato de consultoría 096 de 2016 para que fuera adjudicado al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Esta persona, según detalló la Procuraduría General de la Nación cuando inhabilitó al exfuncionario por este caso, se encargaría de elaborar los términos de la contratación para el manejo de basuras del relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga. “(Rodolfo Hernández) entregó instrucciones para que la EMAB lo vinculara y le pagara por sus servicios, sin que existiera soporte de las actividades que desarrolló con ocasión de esa consultoría”, precisó el organismo de control y vigilancia. Su tarea también era favorecer a la Unión Temporal Vitalogic RSU que suministraría la tecnología WastAway en Colombia para el manejo de las basuras, según la Procuraduría.

Por estos hechos, un juez penal condenó al exalcalde a 64 meses de prisión domiciliaria, al pago de una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes y a 88 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Durante la audiencia, el juez informó a Hernández que tenía derecho a una impugnación especial, que consiste, básicamente, en la exposición de las razones por las cuales no estaría de acuerdo con la sentencia. Sin embargo, el excandidato no hizo uso de este recurso e informó que su defensa apelaría.

“Vamos a dejar que el apoderado mío actúe de acuerdo con la conformidad del Código Penal. Yo creo que es suficiente, señor juez, es suficiente el paso que están dando contra mí, entonces ahí está el apoderado, yo confío en el apoderado, dejémoslo que actúe, ya es suficiente, señor juez”, aseveró entonces Rodolfo Hernández.