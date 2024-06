Alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, se habría aliado con Los Rastrojos Costeños: incluso los habría financiado

El dirigente sucreño habría incurrido en parapolítica - crédito Yahir Acuña/Facebook

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, permanece envuelto en una fuerte polémica. Y es que el dirigente habría establecido vínculos con una de las estructuras criminales más peligrosas de la costa Caribe colombiana.

Se trata de Los Rastrojos Costeños, grupo que ha operado en esa región del país desde comienzos de la década del 2000 y que ha sembrado el terror en la ciudadanía con prácticas que van desde la extorsión hasta el homicidio.

Al parecer, el dirigente sucreño, que ejerce como alcalde de Sincelejo actualmente, se habría aliado con el grupo armado con el fin de asegurarse un lugar en el Congreso de la República para el periodo 2010-2014. Además, Acuña habría desembolsado altas sumas de dinero en las arcas de la estructura criminal, contribuyendo así a crímenes contra personas vinculadas a procesos de restitución de tierras.

Y es que Cambio reveló que la Corte Suprema de Justicia tendría las pruebas suficientes para acusar a Acuña por el delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos armados al margen de la ley.

Yahir Acuña fue congresista entre 2010 y 2014 - crédito @YahirAcunaCa/X

Dicha decisión, que aún no se da a conocer oficialmente, abarca los señalamientos de Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto, dos exparamilitares que crearon Los Rastrojos Costeños y que además han vinculado al dirigente sucreño con grupos al margen de la ley en repetidas ocasiones.

El medio en mención dio a conocer que los excriminales ya habían señalado al alcalde sincelejano, más allá de lo que habían indicado en un interrogatorio con la Fiscalía General de la Nación en 2014.

Precisamente, el mencionado medio recalcó el hecho de que las declaraciones de los hermanos Borré no registran diferencias, lo que sería motivo suficiente para que los miembros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decreten que los exparamilitares no tenían como único fin desprestigiar a Acuña políticamente.

Yahir Acuña Cardales es el actual alcalde de Sincelejo - crédito Luisa González/Colprensa

Así las cosas, la decisión que habría tomado el alto tribunal implica que el alcalde de Sincelejo potenció a Los Rastrojos Costeños con el fin de llegar al Congreso de la República para el periodo entre 2010 y 2014. Esto, “bajo pleno conocimiento de su naturaleza e historia criminal”.

Qué habían dicho los hermanos Borré sobre Acuña

Y es que Juan Manuel Borré, reconocido con el alias de Javier, había confirmado a miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el 28 de marzo de 2012, que él sí conocía Yahir Acuña. Además, el 29 de octubre del mismo año, el exparamilitar indicó ante la Corte Suprema de Justicia y la defensa de Acuña lo siguiente:

“Sí sé, pero no me conviene (…) deje las cosas así, a usted lo que le sirve, a su cliente, es que no hable, lo que quiere saber que lo haga por otro lado (…) Te voy a decir esto, vea, tu cliente está influyendo en la costa con las bandas nuevas, está presionando a los políticos y les está votando”.

Yahir Acuña habría sostenido vínculos con Los Rastrojos Costeños - crédito Asamblea de Sucre

De hecho, Borré dijo ante la defensa de Acuña que su cliente estaba “bien sucio en esto”.

Así las cosas, dos años después, el exparamilitar aseguró ante la Fiscalía General de la Nación que se habían establecido alianzas para brindar apoyo a Acuña en los municipios de San Onofre, Tolú, Tolú Viejo, Tolú Nuevo y Coveñas, en Sucre. Esto, a cambio de que el entonces candidato les entregara contratos y dinero en efectivo.

“Yahir Acuña nos aportó para la organización, nos mandó, por todo el tiempo que estuvimos allá, nos dio casi 1500 millones de pesos”, comentó el exparamilitar en 2014.

La situación será de tal gravedad que ante el ente acusador, Borré aseguró que Acuña entregó dinero para que se concretara el asesinato de personas que estuvieran inmersas en reclamos de tierras en San Onofre. Así mismo, el 3 de febrero de 2021, Javier volvió a insistir en su versión y añadió, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que hubo políticos detrás de homicidios en esa región del país.

El alcalde de Sincelejo habría establecido alianzas con grupos paramilitares en Sucre - crédito AFP

“En ese entonces estaban presionando con restituciones de tierras, estaban presionando con… si como eran concejales, allegados y la cosa eran como contrarios al otro bonche político y entonces, más la vaina del problema de la tierra, hicieron un aporte a la estructura y entonces en ese caso se decidió asesinarlos, para salirles a ellos para cumplirles a ellos con su problema”.

Así las cosas, en su cuarta intervención, registrada el 31 de octubre de 2023, Borré explicó que el vínculo con Acuña siempre se mantuvo vigente por medio de los abogados Gian Carlo Paredes y Nelson Stand.

“A ver, el abogado se llama Gian Carlo Paredes de Sincelejo, el otro era Nelson Stand y Yahir Acuña. (...) La cercanía era la misma relación que en Barranquilla, ehhh lo mismo ¿sí? Que la platica de compra de votos que la echaran pa’ acá y nosotros poníamos a votar a Sincelejo y todos esos municipios porque la influencia y lo que mandábamos éramos nosotros en su momento allá. ¿Sí? Que si los intereses de ellos quien le incumplían en el momento, nosotros para eso estábamos, para sacarles del camino al que incumpliera en los intereses de ellos”.

Frente a ello, la Corte Suprema de Justicia habría establecido que al registrar similitudes entre las declaraciones de Borré, serían verídicas las acusaciones contra Acuña. Sin embargo, el alto tribunal no emitió una orden de captura contra el alcalde de Sincelejo debido a que no contarían con los requisitos para ello, además de que el sindicado ha mostrado total disposición de colaborar en el proceso.