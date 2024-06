Hermano de Germán Vargas Lleras respondió acusaciones de Gustavo Petro de causar la crisis de la EPS: “Deberán dar las explicaciones”

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras dice que el presidente Gustavo Petro convocaría la constituyente por decreto - crédito Joel García/Presidencia de la República/Lina Gasca/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, señaló a la familia Vargas Lleras de ser los responsables de la actual crisis en el sistema de salud en el país.

“Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: en la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5,5 billones de pesos en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios”, indicó el jefe de Estado.

Según su versión, el mandatario hizo un llamado a la reflexión con el objetivo de reparar el sistema de salud que según él, ha sido “destruido por la codicia”.

“No es admisible que la codicia de unos pocos termine transformando la bancarrota de las EPS en la bancarrota del Estado”, aseveró el presidente Petro.

A través de X, el presidente acusó a la familia Vargas Lleras de ocultar deudas por más de 5 billones - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones del mandatario llevaron a que Enrique Vargas Lleras, hermano del expresidente Germán Vargas Lleras, emitiera una dura respuesta a través de una carta de dos páginas.

Enrique Vargas Lleras, aseguró que cuando se encontraba en la Junta Directiva de Nueva EPS, los manejos contables de la entidad fueron certificados por contadores, dejando claro que hay informes que dan cuenta de los estados financieros de la EPS.

“En relación con las tendenciosas y falaces afirmaciones realizadas por el presidente de la República, me permito dejar claro que, durante mi permanencia como miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS, no se ocultaron deudas de ningún tipo, ni se realizaron gastos ilegales, innecesarios, suntuarios o exorbitantes, tal como se puede comprobar con los informes proferidos por los revisores fiscales de la EPS, las prestigiosas firmas internacionales Deloitte and Touche y KPMG”, indicó Vargas Lleras.

Además, agregó que “en la opinión de los revisores fiscales de la época, se establece que la contabilidad de la Nueva EPS se llevó de acuerdo con las normas contables y técnicas aplicables, haciendo énfasis en que las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, que se llevaron y conservaron debidamente”.

Enrique Vargas Lleras le recordó al presidente Gustavo Petro que los estados financieros de una organización se encuentran revestidos de presunción de verdad, certeza y legalidad, debido a que son certificados por un contador público y un revisor fiscal.

“Toda la información financiera, los actos y las operaciones realizadas durante mi permanencia como integrante de la Junta Directiva, se desarrollaron de acuerdo con las normas legales y con la debida transparencia y pulcritud que dicha dignidad impone”, indicó Vargas Lleras.

El hermano del expresidente aseguró que su presencia en la Junta Directiva de la Nueva EPS se debió a que actuaba en representación e la Caja de Compensación Familiar Cafam, advirtiendo que nunca supo de supuestas anomalías en el manejo de las facturas.

“La junta nunca tuvo conocimiento de información sobre un supuesto ocultamiento de $5,5 billones en facturas. Sobre esta situación, quienes estuvieron al frente de la administración deberán dar las explicaciones correspondientes”, precisó.

Vargas Lleras enfatizó que durante su periodo en la Junta Directiva siempre trabajó por el bienestar de los usuarios del sistema de salud: “Debo manifestar que todo el tiempo que participé de la Junta Directiva velé por la garantía del derecho a la salud de los millones de afiliados y de la pulcra utilización de los recursos del Sistema General de Seguridad Social”, aseveró.

Enrique Vargas Lleras le respondió al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que los Vargas Lleras son los responsables de la crisis en la salud - crédito @EnriqueVargasLl/X

Por tal motivo, manifestó que espera que el presidente Gustavo Petro rectifique las afirmaciones hechas en su contra. “Estos ataques del Gobierno son consecuencia de mi posición frente a la reforma a la salud ya que, desde que fue presentada, me opuse radicalmente y en la Junta Directiva de la Nueva EPS lideré que no se apoyara dicha iniciativa. En menos de tres meses el Gobierno se tomó la Nueva EPS: han pasado dos gerentes diferentes y actualmente se encuentra en un curioso proceso de intervención”, puntualizó.