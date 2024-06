Homenaje al folclor, Silvestre Dangond inauguró calle con su nombre en Nueva York

El 31 de mayo de 2024, se inauguró oficialmente en Nueva York ‘Silvestre Dangond Way’, una calle en honor al cantante de vallenato Silvestre Dangond - crédito Ángel Colmenares/EFE

El 31 de mayo de 2024 se inauguró oficialmente en Nueva York ‘Silvestre Dangond Way’, una calle en honor al cantante de vallenato Silvestre Dangond. Esta nueva vía se encuentra en la intersección de la calle 50 y la Sexta Avenida, cerca del Radio City Music Hall donde el artista se prepara para su show correspondiente a la gira internacional ‘Ta Malo USA Tour’ por Estados Unidos, que se lleva a cabo desde el pasado 23 de mayo y terminará en diciembre del 2024

El pasado 14 de mayo, el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, entregó el decreto oficial que establecía la inauguración de la calle en honor al cantante.

Tras recibir dicho reconocimiento, el oriundo de Urumita agradeció “Siento una gran responsabilidad que Dios me dio, el ser ejemplo para una generación, y el tener claro de dónde vengo de Urumita, La Guajira, me ha llevado a saber para donde voy. El vallenato ha sido mi vida, la música me ha dado todo. Este reconocimiento es totalmente inesperado y quiero que este día lo disfrute todo el mundo y que toda la gente latina cuando pase por aquí sienta un gran orgullo.”, expresó Silvestre emocionado.

A su vez, el comisionado Rodríguez expresó: “La manera en que Silvestre eleva el vallenato… esa gran influencia indígena, africana, europea, se convierte, no es solo patrimonio colombiano, sino mundial. Silvestre es una persona que se compromete a hacer de la cultura una herramienta para empoderar a nuestra gente”.

Colaboración con Karol G

Previo a la condecoración de Silvestre, salieron a la luz detalles de la que sería su nueva canción, esta vez en colaboración con Karol G, una de las exponentes más importantes del reguetón. A través de una publicación en la cuenta de Instagram de La Bichota, se conocieron las primeras imágenes de los cafeteros en el estudio.

La paisa y el urumitero estuvieron en el estudio el miércoles 29 de mayo de 2024 - crédito karolg/Instagram

Luego del encuentro musical, la cantante paisa demostró su emoción y expresó en su cuenta de Instagram: “Nadie sabe lo que significa esto para mí. Ayer estuve en el estudio trabajando con @silvestredangond en una canción que nos tiene enamorados a ambos, que nos exige a ambos y lo más importante que representa la casita, Colombia!!”, aseguró Karol G.

“Que Vallenato tan Rico… pa llorar , pa sentir , pa vivir !!! Que viva la música! Que vivan las cosas que podemos sentir con ella y las que podemos hacer sentir por medio de ella ! Ay ay ayyyyyyy GRACIAS por esta invitación Silvestre!! QUE MOMENTO”, comentó la laureada cantante.

Tras el post de Karol G, Silvestre se mostró sorprendido y respondió con una nueva publicación: “Publicaste nuestro encuentro. No contesté inmediatamente porque me quise tomar el tiempo para encontrar las palabras genuinas en medio de mi emoción y poder agradecerte tanta generosidad con mi música y nuestro genero vallenato. Veee Karo, @karolg por mi te escribo un periódico entero, tu sonrisa en el estudio nunca se apagó y engrandeció nuestra canción con tu inmenso talento. Ayyy vallenato de mi alma, ayy vallenato de mi vida. Esperaré como un fan más que soy tuyo la salida de este sentimiento hecho canción”, apuntó el intérprete.

La Bichota adelantó que la colaboración se trata de un vallenato para llorar - crédito karolg/Instagram

Si bien por el momento se desconocen más detalles del tema, figuras del calibre de Carlos Vives, Greeicy Rendón, Rolando Ochoa celebraron esta colaboración 100% colombiana y que junta el vallenato con el reguetón.

Por su parte, Karol G recibirá el premio Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 el 9 de junio en Miami. Este premio reconoce a las artistas que “trabajan de manera proactiva para generar cambios positivos, inclusión y equidad de género en la industria musical”.