Gustavo ‘Tato’ Sanint, la voz del fútbol en Caracol Radio, fue sometido a una cirugía de corazón abierto

Gustavo ‘Tato’ Sanint, reconocido narrador de fútbol de Caracol Radio, se enfrenta a un desafío de salud considerable, ya que según se conoció fue sometido a una cirugía de corazón abierto.

Este procedimiento quirúrgico busca resolver complicaciones cardíacas que le fueron diagnosticadas recientemente. La intervención fue programada para realizarse el lunes 23 de abril, para abordar un problema específico relacionado con dos arterias completamente bloqueadas y una tercera que no está funcionando correctamente.

“Tema salud @TatoSanint: Su cirugía a corazón abierto será el día lunes. Tiene dos arterias totalmente obstruidas y una más que no funciona bien. Le deben hacer entre tres y cuatro baipás. Tato está muy optimista. Con la ayuda de Dios y la ciencia tendremos “take take” para rato”, dijo su compañero en el Fenómeno del fútbol de Caracol Radio a través de sus redes sociales.

Los detalles sobre el estado de salud de Sanint y su próxima operación fueron dados a conocer por Mauricio Gómez Buriticá, quien comparte roles de comentarista en las transmisiones de El Fenómeno del Fútbol en Pereira. Gómez reveló que el procedimiento consistirá en la realización de entre tres y cuatro bypasses. A pesar de la gravedad de la situación, se ha informado que Sanint mantiene una actitud positiva frente a su próxima cirugía, confiando en una exitosa recuperación con el apoyo de la ciencia y la fe.

El anuncio original sobre los problemas de salud de Sanint y su cirugía fue hecho por Alejandro Pulido, también periodista, quien expresó su apoyo a Sanint a través de una publicación, asegurando que toda la comunidad lo acompaña en este difícil momento. Este caso captó la atención no solo por el reconocido trabajo de Sanint en el ámbito deportivo, sino también por la seriedad de la intervención a la que fue sometido.

“Acabo de hablar con ‘Tato’ Sanint, quien está lucido, y les manda abrazo a todos. Efectivamente, va a ser intervenido de una cirugía de corazón abierto, después de un examen de rutina que no dio buenos resultados en las últimas horas. ¡A Sanint lo acompañamos con el alma!”, publicó Pulido en sus redes sociales.

Así mismo, el periodista Mauricio Trujillo, también se refirió al estado de salud del reconocido narrador. “Esta mañana fue a sus exámenes de rigor, lo encontraron muy mal y a esta ahora, en una clínica en Pereira, está siendo sometido a una cirugía de corazón abierto”.

La cirugía de corazón abierto es un procedimiento de gran envergadura que implica abrir el pecho para operar directamente sobre el corazón, lo que lleva aparejados riesgos significativos pero también la posibilidad de corregir problemas que de otra manera podrían resultar fatales.

La comunidad de oyentes de Caracol Radio, colegas y aficionados al fútbol esperan con optimismo noticias positivas sobre la operación y recuperación de Sanint, cuya voz ha sido sinónimo de emocionantes narraciones deportivas durante años. Su trayectoria profesional le ha ganado el respeto y cariño de muchos, quienes ahora lo tienen en sus pensamientos y esperan su pronta vuelta a la radio.

Por el momento, la clínica en Pereira, donde fue intervenido quirúrgicamente Gustavo Sanint no ha emitido el parte oficial sobre el estado de salud del comunicador.

Gustavo ‘El Tato’ Sanint: La voz que narra el fútbol colombiano con pasión

Gustavo ‘El Tato’ Sanint se ha consolidado como una de las figuras más destacadas en la narración radial del fútbol colombiano, desempeñándose en la actualidad como la voz principal del programa El Fenómeno del Fútbol en Caracol Radio. Con una trayectoria que inició en 1980 bajo el ala del Grupo Radial Colombiano, Sanint ha sabido ganarse el apodo de ‘La voz de oro de Colombia’, narrando partidos en diversas ciudades como Bucaramanga, Cali y Bogotá antes de su destacada participación en Caracol Radio desde 1988.

Su carrera tomó un vuelo significativo cuando, tras la salida de Múnera Eastman en 1989, se unió al equipo de la Cadena Radial Colombiana (Caracol) Medellín junto a Wbeimar Muñoz Ceballos. Posteriormente, en 1993, regresó a su ciudad natal para trabajar al lado de Pedro León Londoño.

Además de su labor radial, Sanint contribuyó al canal Win Sports y, recientemente, se ha involucrado en un proyecto en YouTube denominado Directo y sin Barrera #NarradoresDeAmérica, iniciativa que busca resaltar el trabajo de los locutores del continente durante el contexto de la pandemia.

Este canal de YouTube nació como una respuesta innovadora a las restricciones de movilidad y los desafíos que impuso la pandemia en el mundo deportivo y de la radiodifusión, ofreciendo un espacio para el reconocimiento y la difusión del talento narrativo en América.

‘El Tato’ Sanint, con su experiencia y trayectoria, se ha posicionado no solo como un referente en Colombia sino también como una voz influyente en el ámbito del fútbol latinoamericano, demostrando su capacidad para adaptarse y permanecer relevantes en un escenario deportivo en constante evolución.

La participación de Sanint en El Fenómeno del Fútbol, junto a J. J. Trujillo y Ramón Alberto Maldonado, confirma su lugar preeminente en la narración deportiva radicada en Colombia, consolidando su legado como narrador y promotor del talento en narración deportiva a nivel continental. Su contribución al deporte y a la radiodifusión ha sido invaluable, revelando la importancia de la pasión y la dedicación en la construcción de una carrera exitosa en los medios de comunicación deportivos.