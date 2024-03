Se estrenó el sencillo de Cardi B y Shakira “Puntería”: Lucien Laviscount participó en el videoclip

El dúo de la colombiana con la rapera estadounidense entró en el top 10 de iTunes Estados Unidos -crédito @shakirastuff_/X

La cantante Shakira ha deslumbrado al mundo con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Las mujeres ya no lloran. La aclamada artista marcó su retorno triunfal a la escena musical después de siete años. El disco celebra la resiliencia y fortaleza de la cantante, compuesto por 16 temas, entre ellas 8 canciones nuevas, un remix y 7 éxitos previos, este trabajo incluye colaboraciones con artistas de la talla de Bizarrap, Karol G, Ozuna, Rauw Alejandro y Manuel Turizo. Las pistas ya lanzadas anteriormente suman un impresionante total de 3,7 mil millones de reproducciones en Spotify.

Puntería, la colaboración de la colombiana con la rapera Cardi B, Shakira parece marcar un antes y después, dejando atrás el pasado para asumir un tono de conquista. El videoclip de Puntería se sumerge en un fascinante mundo de fantasía, con referencias a la mitología griega.

Un elemento destacado de este lanzamiento es el videoclip de Puntería, dirigido por Hannah Lux Davis. Este video, que cuenta con la participación especial de Lucien Laviscount, actor de Emily in Paris, representa un mundo dominado por mujeres al estilo de las Amazonas. El video oficial de la canción presenta a Shakira y Cardi B en un reino místico de colores pastel, donde la colombiana, armada con un arco, y la rapera estadounidense, deslumbrante en un vestido amarillo, comparten escena con hermosos centauros, entre ellos el actor Lucien Laviscount.

Con pocas horas de lanzamiento Puntería tiene más de 900 mil reproducciones en YouTube y está dentro del top 10 de iTunes Estados Unidos. Las redes sociales explotaron con comentarios acerca del dúo de la barranquillera y la estadounidense: ”Puntería pasa a ser uno de los mejores videos en visuales de Shakira”; “Dios mío la canción de Cardi B y Shakira es demasiado buena, REVIVIO EL POP”; “Se ve que tuvieron una química deliciosa trabajando juntas”; “Reviviendo el pop! Latino gracias Shakira & Cardi B”, son algunos comentarios en las redes sociales.

Shakira recibió placa siete veces disco de platino antes del estreno de ‘Las mujeres no lloran’

La noche del 21 de marzo de 2024 quedará en la memoria de la cantante colombiana por el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico Las mujeres ya no lloran. El Hard Rock Café en Miami fue el lugar escogido para la presentación del álbum, que contiene 17 canciones, entre las ya publicadas y las nuevas.

La noche del preestreno del disco Las mujeres no lloran estuvo llena de emocionantes momentos, uno de ellos fue cuando la madre de Milan y Sasha recibió un placa de siete veces platino de parte de su disquera Sony Music por su nuevo álbum. Shakira se mostró emocionada al saltar y abrazar a su equipo en el momento que recibió la certificación de ventas en Estados Unidos.

Shakira ha usado su música no sólo como una expresión de arte, sino también como una herramienta para superar los desafíos personales y transmitir mensajes de empoderamiento y esperanza a sus seguidores. “Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera”, compartió con Times de Reino Unido, destacando la importancia de la música en su proceso de sanación y transformación personal.

Las mujeres ya no lloran no es solo un álbum; es una celebración de la fortaleza, creatividad y resistencia de la colombiana. Con este nuevo proyecto, la artista colombiana no sólo busca entretener, sino también inspirar y empoderar a su audiencia global.

“A través de este álbum puedan celebrar, puedan reír, puedan bailar y también encontrar su propia fuerza, así como yo he encontrado mi propia fuerza a través de esta música en la que tantos colaboradores se han sumado, gente increíble a la que tengo que agradecer, tantos artistas”, expresó la barranquillera durante el evento en el Hard Rock Live en Hollywood, patrocinado por Seminole Hard Rock Hotel & Casino y Sony Music Latin.