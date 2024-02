Sofía Vergara mostró su nuevo novio en redes: la pareja anda imparable de fiesta y en conciertos

Sofía Vergara y Justin Saliman andan inseparables en fiestas y conciertos - crédito Backgrid/The Grosby Group

Sofía Vergara cerró el 2023 con rumores de un posible nuevo romance por cuenta de las imágenes que captaban los paparazis en las que se le veía acompañada del médico cirujano Justin Saliman saliendo a cenar e, incluso, en un par de alfombras rojas.

Sin embargo, la Toti inició el 2024 alejada de su pretendiente ya que durante la promoción de Griselda no la acompañó a ninguno de los estrenos que realizó la actriz a nivel mundial.

Ante el éxito de la producción sobre ‘la Viuda Negra’ en la plataforma de Netflix, la popularidad de Sofía Vergara aumentó y la prensa estuvo mucho más atenta a seguirle los pasos sobre su aparente soltería, ya que la misma barranquillera bromeó en varias entrevistas sobre la búsqueda de un novio, afirmando que este podía ser un español y añadió un par de características de su preferencia. Lo anterior hizo suponer que el naciente romance con el cirujano estadounidense no habría prosperado.

Sofía Vergara y Justin Saliman muy felices de rumba y en conciertos - crédito @sofiavergara/Instagram

Sin embargo, en febrero del presente año, la Toti volvió a sorprender al dejarse ver saliendo de un reconocido restaurante italiano en el que ya habían sido captados anteriormente y que está ubicado en el exclusivo sector de Beverly Hills en Los Ángeles, Estados Unidos. En esta ocasión la actriz se mostró mucho más cómoda, sonriente y no ocultó su rostro. Inclusive, interactuó con las personas que abordaron para felicitarla por su protagónico de Griselda Blanco.

Desde ese registro que realizó la prensa internacional, Sofia no se ha separado de Saliman, quien pasó a ser su fiel compañero tanto en eventos públicos como privados.

La pareja asistió en compañía de familiares y amigos a la Super Bowl party at The Neighbors, fiesta que se convirtió en el primer evento que La Toti registró para sus redes sociales junto a su nuevo amor.

Ya es oficial en sus redes

Sofía Vergara publicó su primera foto con Justin Saliman el domingo 11 de febrero y desde entonces son varios los momentos que la barranquillera ha presumido su compañía. El último de ellos tuvo lugar en Las Vegas, durante el concierto de la banda de rock alternativo originaria de Dublín, Irlanda, U2, a donde la actriz llegó con su grupo de amigas y su nuevo mejor compañero de citas no puso faltar a su lado.

Sofía Vergara y Justin Saliman asistieron juntos al concierto de U2 y la Super Bowl party at The neighbors - crédito @sofiavergara/Instagram

La Toti publicó también un par de cenas a las que asistió con el médico cirujano, reiterando que él está presente tanto en su vida como en su círculo social.

Al parecer, las cosas entre ambos estarían yendo viento en popa luego de fuertes rumores de ruptura entre la pareja. En las instantáneas, se puede ver la química reinante entre los dos mientras fueron fotografiados saliendo del restaurante Cipriani, radiantes y bastante contentos. Además, ya ella lo mostró en su cuenta oficial de Instagram repetidas veces.

¿Quién es Justin Saliman?

De acuerdo con la información publicada en el portal web profesional de Saliman, la nueva pareja de Sofía Vergara es un cirujano ortopédico capacitado en medicina deportiva y artroscopia que se especializa en el tratamiento de lesiones de hombro, cadera y rodilla para preservar las articulaciones.

Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE Beverly Hills, CA. February 1, 2024. Back! After rumors of a breakup, Sofia Vergara and Justin Saliman appear to be back together as they enjoy a night out, savoring a meal at Cipriani in Beverly Hills. The Griselda actress shows off her curves in a lace corset-style blouse and a long black coat. **** ¡De vuelta! Después de los rumores de una ruptura, Sofía Vergara y Justin Saliman parecen estar nuevamente juntos mientras disfrutan de una noche de fiesta, saboreando una comida en Cipriani en Beverly Hills. La actriz de Griselda muestra sus curvas con una blusa estilo corset de encaje y un abrigo largo negro.

El prestigioso ortopedista se encuentra ubicado en Beverly Hills, la misma ciudad en la que reside la actriz barranquillera y cuenta con educación de la Ivy League, pues completó una beca en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Durante su estancia en Stanford, Saliman fue el responsable del cuidado de los 49ers de San Francisco, así como de los equipos deportivos de la Universidad.

Justin Saliman también posee un título en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y es fundador de Ceterix Orthopaedics, una nueva empresa médica, e inventor del sistema de reparación de meniscos NovoStitch Pro, un “dispositivo revolucionario de reparación de meniscos”.

La Toti no es la primera famosa con la que sale Justin Saliman, ya que si bien su nombre se destaca en la industria de la medicina, este no es ajeno en Hollywood. El cirujano estuvo casado durante diez años con la actriz Bree Turner, famosa por aparecer en títulos como Grimm, Just My Luck, The Ugly Truth y Glass Houses, con quien comparte dos hijos.

Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE Beverly Hills, CA. November 2, 2023. Sofia Vergara turns heads in a sizzling dress as she steps out again with her rumored new boyfriend, orthopedic surgeon Justin Saliman, at Christie's in Los Angeles. The actress and the surgeon attended the FREQUENCY exhibition, presented by Salma Hayek's brother, Sami. Sofia looked spectacular in a tight red dress with wide sleeves and a white mini bag. *** Sofía Vergara llama la atención con un vestido candente mientras sale nuevamente con su rumoreado nuevo novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, en Christie's, Los Ángeles. La actriz y el cirujano asistieron a la exposición FREQUENCY, presentada por el hermano de Salma Hayek, Sami. Sofía se veía espectacular con un vestido rojo ajustado de mangas anchas y un mini bolso blanco.

Según una publicación de la revista People, Saliman y Turner se separaron en 2018 por “diferencias irreconciliables”; mientras que Sofía Vergara y Joe Manganiello hicieron lo propio en julio de 2023.