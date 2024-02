Nuevo fichaje de Independiente Medellín fue atracado a las afueras del Atanasio Girardot

Jugador del Equipo del Pueblo fue atracado - crédito Colprensa

No todo fue alegría para Independiente Medellín, que se impuso por la mínima diferencia a Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, por la cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor, dado que el futbolista del Poderoso de la Montaña, Mender García, fue víctima de robo.

De acuerdo con la información del periodista Juan Pablo Rúa, de Radio Múnera en Medellín, el jugador fue atracado a los alrededores del escenario deportivo. “Le robaron a Ménder García en las afueras del Estadio Atanasio Girardot”.

Al jugador del Medellín le hurtaron sus pertenencias a las afueras del Atanasio Girardot - crédito @JuanPabloRuaJim/X

Luego del hurto, García se dirigió a la Policía para exponer su caso, que deja una vez más al descubierto los problemas de inseguridad que azotan a la capital antioqueña de lo que no han sido ajenos los deportistas.

Uno de los rumores apunta a que el jugador, al servicio de Independiente Medellín, fue confundido por los seguidores del Equipo del Pueblo con un aficionado del cuadro Azucarero; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por el futbolista.

El delantero, de 25 años, no sufrió heridas de gravedad gracias a las circunstancias en las que se desarrolló el incidente. Este aspecto es crucial, ya que resalta la suerte del deportista frente a posibles consecuencias más severas. De momento, los hechos están siendo materia de investigación por parte de las autoridades para dar con paradero de los responsables.

Cabe recordar que el tumaqueño se unió recientemente a las filas del Medellín tras su paso por el balompié de los Estados Unidos, en donde jugó para el Minnesota United de la Major League Socceer (MLS). En el cuadro norteamericano, el ex Once Caldas jugó por todas las competiciones un total de 46 partidos con saldo de cuatro goles y una asistencia.

En su regreso al fútbol colombiano, Ménder García no ha tenido acción con Independiente Medellín, que en cuatro fechas transcurridas lleva seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas.

Victoria agridulce del DIM sobre el Cali

Independiente Medellín con gol de Brayan León se impuso al Deportivo Cali en la Fecha 4 de la Liga BetPlay - 2024 - crédito Colprensa

Los dirigidos por Alfredo Arias lograron su segundo triunfo en el campeonato al imponerse con un solitario de gol de Brayan León sobre los 14 minutos que con un golpe de cabeza marcó el tanto que le valieron tres puntos a su equipo.

Sin embargo, el ex Deportivo Pereira se fue expulsado a cuatro minutos del final del primer tiempo tras una falta Jonathan Marulanda, por lo el cuadro paisa jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, siendo su portero Eder Chaux la gran figura del encuentro.

Reacciones de Alfredo Arias

El entrenador de Medellín, el uruguayo Alfredo Arias, en una foto de archivo. EFE/ Luis Eduardo Noriega A. EFE

A pesar de la victoria, el uruguayo hizo énfasis en la falta de definición de sus pupilos que le ha pasado factura en los primeros encuentro del campeonato.

“Son muy pocos goles y hemos concedido muchos. No daré excusas por eso, pero eso no quiere decir que no hemos creado, me preocuparía mucho, sino que es el caso. Contra Junior lo superamos en posibilidades, pero nos faltó eficacia. Tengo fe que encontraremos efectividad y competiremos como el semestre pasado”.

Y agregó: “Luego de lo que veníamos viviendo y de la goleada ante Junior, este partido es importante. Anotaré este juego para después y es un escalón para lo que pretendemos, el sacrificio fue importante en todos los jugadores”.

Con este resultado, Medellín es octavo con seis puntos y -6 en la diferencia de gol. Su próxima salida será en condición de local ante Independiente Santa Fe, el sábado 10 de febrero a partir de las 8:20 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.