Paloma Valencia se fue lanza ristre contra Gustavo Petro: “No es un líder mundial, no inspira a nadie”

Paloma Valencia volvió a despacharse en contra del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La presencia del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial, que se efectúa en Davos (Suiza) ha dado pie para todo tipo de comentarios en las redes sociales. En especial de sus contradictores, que han hecho énfasis en los multimillonarios gastos que ha incurrido el Ejecutivo, no solo en el desplazamiento del jefe de Estado, sino en la polémica por la campaña con la que se quiere promocionar al país.

Una de las que no dejó pasar la oportunidad para lanzar sus pullas al primer mandatario fue la senadora Paloma Valencia, que cuestionó la labor a nivel internacional del jefe de Estado y su anhelo de convertirse en un referente a nivel político del planeta. Como, según ella, estaría empeñado el mandatario, con sus constantes pronunciamientos sobre lo que ocurre en Palestina y Guatemala, por citar ejemplos.

En diálogo con Ecos del Combeima, emisora de Ibagué, la congresista del Centro Democrático se despachó en contra del presidente y señaló su afán de figurar en la escena internacional, cuando hay situaciones que obligan mayor atención a lo que ocurre en el territorio. Como, por ejemplo, la tragedia en Chocó, en la que un alud de tierra en El Carmen de Atrato causó la muerte a 39 personas.

“A mí me da la impresión de que el presidente Petro quería que su presidencia lo convirtiera en un líder mundial. Él se soñaba grabando unos videos estilo (Pepe) Mojica o uno de esos líderes izquierdistas que tiene tanto éxito en las redes. Así como en la figura inspiracional de la izquierda mundial”, indicó Valencia al mencionado medio radial, en una comparación que generó debate en redes.

Gustavo Petro durante su participación en el Foro Económico Mundial que se efectuó en Davos (Suiza) - crédito Presidencia de la República

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro

Y es que, para la senadora, no es ni lo uno ni lo otro; por el contrario, estaría evidenciando su incapacidad, de acuerdo a su concepto, de llevar las riendas de Colombia. “Petro no es un líder mundial, no inspira a nadie. Y yo sí siento que el país, cada vez más, empieza a mostrar signos de retroceso: en términos de la seguridad, de la inversión, del empleo, de la estabilidad”, manifestó la legisladora.

En ese sentido, recordó al jefe de Estado que su misión está en el país, no fuera de sus fronteras. “Gobierne en Colombia, para eso lo eligieron”, señaló la legisladora de 45 años, oriunda de Popayán (Cauca) y que ya completó nueve años en Capitolio.

En la entrevista, la senadora también criticó lo que denominó la “política del derroche” del Gobierno Petro, que quedó expuesto —según su perspectiva— con el pago de un millón de francos suizos, que corresponderían a $4.588 millones, por un bien que solo se usaría por cinco días, durante el foro que se adelanta en suelo helvético. Así como los millonarios contratos de asistentes de su esposa, Verónica Alcocer.

“Nos dijeron que habían encontrado la olla raspada, pero lo que hoy vemos es cómo dilapidan recursos todos los días”, afirmó Valencia, que también se pronunció sobre la posibilidad de exalcaldes como Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, que gobernaron en medio de sonoros escándalos a Cali y Medellín, sean incluidos en el gabinete del primer mandatario, que planea cambios en el inicio del 2024.

“Los alcaldes que salen desprestigiados, no solo por su mala gestión, sino manchados por la corrupción, son la opción ministerial de este Gobierno. Realmente se quedaron muy solos para que solo los corruptos acepten ser ministros”, agregó la congresista, que reanudará labores en el legislativo el 16 de febrero, y que anticipó que seguirá haciendo control político a las iniciativas que promueve el presidente.