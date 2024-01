Ana Karina Soto se quiere casar: esto dijo cuando sus seguidores preguntaron por su matrimonio

La presentadora dejó ver su emoción por la idea del matrimonio - crédito rastreandofamosos/Instagram

La presentadora y productora Ana Karina Soto es una de las mujeres de la televisión que se ha ganado el cariño de los colombianos en su extensa carrera y es que, gracias a su carisma, en la pantalla chica es una de las animadoras que ha sabido como mantenerse vigente con el pasar del tiempo.

Por eso, lo que sucede en su relación amorosa con el actor y director de cine Alejando Aguilar, toma gran relevancia, y es que en a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la presentadora confesó que espera que llegue el día en el que pueda casarse y que no pierde las esperanzas de que suceda.

En una dinámica de preguntas y respuestas entre Soto y sus seguidores, la presentadora fue cuestionada si quería casarse en algún momento, la pregunta generó emoción en Ana Karina Soto que respondió con una sonrisa: “¿Ustedes qué creen?, sí, claro que por supuesto que sí, quiero que me sorprendan, yo no pierdo las esperanzas, algún día, ojalá, algún día llegue ese día”.

La respuesta de la presentadora generó comentarios a favor y en contra de los seguidores de redes sociales que, en algunos casos, apoyaron a Soto y en otros aseguraron que no hay necesidad de tener un matrimonio, pues se ven felices como pareja, inclusive, calificaron a Aguilar como vividor, por lo que esperan que encuentre una persona que la ame de verdad.

Algunos de los comentarios de los internautas fueron: “Aichhhh si llevan años asii y van bien y juntos .. que necesidad 🙄”; “Pensé que ya era casada 😮😂”; “Sería espectacular verla con su traje de novia 😍 me encanta esa pareja 😍😍😍😍😍”; “El sueño de muchas mujeres”; “Mi esposo me propuso matrimonio a los seis meses de novios. El hombre que realmente se quiere casar y estar al lado de una mujer no espera tanto para hacerlo 😢”; “Será que ese si decide? 🧐 él es como rarito. Pero bueno así se enamoró de el.”; “La verdad ojalá consiga un hombre que la ame de verdad y no ese vividor”

¿Cuántos años se lleva con su pareja?

En el programa Buen día, Colombia del Canal RCN, Ana Karina Soto reveló la diferencia de edad que tiene con Alejandro Aguilar, pues uno de los temas que tocaron en el programa fue el de las relaciones con personas mayores, por lo que los compañeros del programa de la presentadora no dudaron en preguntarle sobre su edad y la diferencia que se llevan con su pareja.

La pareja se lleva tres años, pues Ana Karina Soto es mayor que Alejandro Aguilar - crédito@karylamas/Instagram

De acuerdo con las palabras de Soto, con Aguilar comparten una hermosa relación sin importar que ella es la mayor de los dos, pues comentó que se llevan tres años de diferencia. En el programa, Mauricio Vélez, otro de los presentadores, la cuestionó sobre su edad, a lo que ella respondió que tenía 43 años.

“Yo soy mayor que Alejandro tres años”, mientras Veléz agregó, “no, pero tres añitos no creo que sea, además, usted es una polla para Alejandro, mi amor. ¿Cuántos años tiene Ana Karina?”, luego de la respuesta Mauricio Vélez aprovechó para confirmar su idea “Vio, parece de 42″

La relación entre Ana Karina y Alejandro Aguilar lleva 10 años, en ese tiempo, tanto el actor como la presentadora se han expresado su amor y han compartido con su hijo Dante.

Pero la revelación de su edad no ha sido la única anécdota que ha dejado Ana Karina en el programa matutino, pues también fue víctima de una broma por parte de sus compañeros de set que la puso a correr por todo estudio.

En una de las dinámicas del programa, las doctoras Alexandra Rada y María Paula Ortega explicaron cómo se pueden disparar los niveles de estrés gracias a la estimulación de la hormona cortisol, responsable de la preparación del cuerpo ante las señales de alertas y amenazas.

Para explicar un poco más los efectos de la hormona en el cuerpo, Ana Karina fue invitada a participar en un experimento, el problema estuvo en que la presentadora no se encontraba en el set de grabación y no sabía sobre el tema que se estaba explicando en el programa.

Cuando entró a escena, a Soto le tomaron los signos vitales y la presión arterial antes de empezar el ejercicio, mientras la presentadora fue amarrada en una silla y vendada de los ojos. En ese momento, sus compañeros de set comenzaron a estallar bombas y a mover con fuerza la silla en donde se encontraba, por lo que entró en pánico: “Se me aceleró muchísimo el corazón y me puse nerviosa. Ya estoy bien, tranquilos. Me dio hambre”.