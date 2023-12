Enrique Peñalosa explotó contra Claudia López por las basuras y se le devolvió la crítica

Enrique Peñalosa aseguró en 2018 que la problemática de basuras era un "melodramatismo exagerado" y ahora cuestiona a Claudia López por su gestión con respecto al manejo de los desechos - crédito Jhon Paz/Colprensa y @EnriquePenalosa/X

El exalcalde Enrique Peñalosa nuevamente arremetió contra Claudia López. Esta vez no fue por el cuestionado Corredor Verde de la carrera séptima de Bogotá, sino por el manejo de las basuras. El tema no es nuevo, al presidente Gustavo Petro lo criticaron por la manera en que abordó la problemática cuando fue alcalde de la ciudad (2012-2015), y ahora se retoma con la alcaldesa.

En X (antes Twitter), el exmandatario local publicó cuatro fotografías de diferentes partes del centro de la capital, en las que se logra ver calles llenas de bolsas de basura y residuos sueltos. Cartones, papeles, llantas, muebles, colchones y tablas permanecen tiradas en el suelo. “El centro de Bogotá de Claudia López”, escribió el exalcalde para acompañar las imágenes.

Enrique Peñalosa publicó fotografías en las que se ve las calles del centro de Bogotá llenas de basura - crédito @EnriquePenalosa/X

Sin embargo, en redes tuvo más comentarios en contra que a favor. Los internautas recordaron al exmandatario local lo que pasó con las basuras durante su administración (2016-2019), pues, en 2018, se generó una emergencia ambiental y sanitaria debido al cúmulo de desechos que había en varios sitios de la ciudad. Esto pasó porque recolectores de residuos protestaron en contra del exalcalde debido a un posible recorte de 3.700 puestos de trabajo.

“Se hace necesario decretar la emergencia ambiental y sanitaria porque (…) tenemos la obligación de proteger la vida y la salud de los ciudadanos y por supuesto que todas las toneladas de basura que no se han recogido ponen en riesgo la salud de la población”, explicó Peñalosa en su momento, durante una rueda de prensa.

La crisis surgió porque el exalcalde quiso cambiar el modelo de recolección de basuras implementado por su antecesor, lo que, desde la perspectiva de trabajadores de Aguas de Bogotá, iba a implicar la pérdida de miles de empleos. Entonces, se manifestaron y dejaron de cumplir con su labor.

La situación generó indignación en los ciudadanos, que dieron a conocer su descontento ante los medios de comunicación: “Estamos cansados, nadie nos dice nada, nadie recoge la basura, no sabemos qué hacer. La situación se salió de control”, expresó una persona afectada, de acuerdo con W Radio.

En 2018, Enrique Peñalosa decretó emergencia ambiental en Bogotá por residuos que no habían sido recogidos por el personal autorizado - crédito Sofía Toscano/Colprensa

No obstante, para Peñalosa, la ciudad no estaba “inundada” de basura, como se afirmaba entonces. Por el contrario, dijo que se estaba generando un “melodramatismo exagerado” alrededor del tema. “Que en cinco días que aparecieron las basuras, que surgieron las ratas de todas partes, que en cinco días se desarrollaron y se reprodujeron las ratas. Todavía no hemos normalizado la operación”, explicó en su momento, según el medio citado.

El manejo de basuras de Claudia López

Enrique Peñalosa no ha sido el único que ha criticado la gestión de la alcaldesa en la materia. La Procuraduría General de la Nación requirió en junio de 2023 a la mandataria local y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) por la “crítica situación de basuras en la ciudad”. Solicitó que atendiera el problema de manera inmediata para evitar una emergencia sanitaria futura.

Este llamado de atención a López tampoco era nuevo. En 2021, el organismo de control advirtió sobre el manejo inadecuado que se le estaba dando al servicio público de recolección de residuos, que también incluía el barrido y el transporte de los mismos.

“El ente de control advirtió que la acumulación indebida e inadecuada de residuos en vías públicas genera la proliferación de vectores, gas metano y lixiviados, entre otros, pone en riesgo la salud pública y en el medio ambiente de los bogotanos”, se lee en un comunicado emitido por el órgano de inspección y vigilancia.

Por eso, la Procuraduría recordó a la alcaldesa y a la Uaesp que son los responsables de garantizar la prestación de los servicios y que, de no acatar las disposiciones, podrían incurrir en faltas disciplinarias.