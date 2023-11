La “Negra Candela” reveló detalles de la salida de Mauricio Vélez de RCN

Mauricio Vélez trabajó como presentador de "Buen día, Colombia" desde 2021 - crédito @velezmauri/Instagram.

Una de las noticias que viene causando más inquietud en la televisión colombiana se relaciona con el presentador Mauricio Vélez, luego de que se diera a conocer en La Red que tanto él como Alejandra Serje habían terminado su etapa en los mañaneros Mañana express y Buen día, Colombia, del Canal RCN.

Según manifestó en su momento el presentador del programa Oswaldo Martínez, el programa no pudo obtener una versión de los hechos por parte del bogotano, pero indicó que personas que trabajan en la realización de los matutinos les confirmaron dicha información.

Al respecto se pronunció la periodista Graciela Torres, conocida por su apelativo de la Negra Candela. Según explicó, el motivo por el que habría dejado de aparecer en la televisión junto a Viena Ruiz, Ana Karina Soto, Carlos Marín, Sandra Vélez y Orlando Liñán obedece a que “sencillamente no le renovaron el contrato en el Canal RCN”, según explicó en su cuenta de Instagram.

La comunicadora comentó que fue el personal de recursos humanos el que le informó la noticia, terminando con una relación de dos años desde su llegada al canal en 2021. “Él, como todo un señor que es, aceptó la decisión y decidió agradecer el tiempo en el que estuvo en el canal”, indicó.

No obstante, la Negra Candela no dejó pasar por alto un detalle muy particular en la salida de Vélez del canal: “Lo curioso de la historia es que hace unos días le habían entregado los carnés de ingreso para el 2024 y Mauricio Vélez recibió el suyo tres días antes”.

En lo que se refiere al que fuera actor en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre, Rosario Tijeras, Las muñecas de la mafia y por estos días en Rigo, no se ha pronunciado de manera directa en sus cuentas personales sobre lo ocurrido. Sin embargo, sus seguidores no pasaron por alto una publicación suya en las historias instantáneas de Instagram, realizada en la noche del pasado 20 de noviembre.

“A veces es bueno que al barco le entre agua, así la gente cree que se va a hundir y se salen solos”, se lee en una imagen que publicó el bogotano. El mensaje ha llevado a que en redes sociales se especule que se trató de una renuncia y no de una salida por terminación de contrato, pero hasta ahora no se han conocido más detalles al respecto.

Lo cierto es que, por esos días, Mauricio Vélez aprovecha su salida del canal para disfrutar del campo y de su familia. De hecho, una de sus últimas interacciones en redes sociales mostró a Vélez montando a caballo en compañía de Tatán Mejía y Maleja Restrepo.

En el video, Vélez señaló de manera jocosa: “Cuando usted compra un Porsche, una Toyota, un carro nuevo, le hace una ceremonia de entrega, una ceremonia de entrega de este joven que se está disfrutando a ‘Tatuaje’”, mientras enfocaba a Tatán montado en el equino en medio de risas.

El expresentador de 'Mañana express' y 'Buen día Colombia' mostró los caballos que le obsequió a la pareja - crédito @velezmauri/Instagram

En la descripción del clip, Vélez agregó que los caballos que montaba la pareja eran un obsequio para ambos. “Los caballos me han permitido conocer personas maravillosas. Y hacer amigos para toda la vida, hoy entregándole estás joyas a Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Que los disfruten mucho”, escribió.

Mauricio Vélez, fuera de la televisión, se ha dedicado a la ganadería, un gusto heredado de su padre y que ocupa gran parte de su tiempo. Esta dedicación lo llevó a limitar sus apariciones actorales, optando por reinventarse como presentador.

“Es una responsabilidad muy grande para mí, porque mi papá fue ganadero 50 años, lo hizo muy bien, de una manera muy juiciosa y responsable. Mi deber es continuar con ese legado, que las cosas sigan funcionando bien”, explicó en una entrevista para Lo sé todo en julio de 2023.