Cintia Cossio anunció el final de su matrimonio con Jhoan López: “A veces es mejor retirarse”

En sus historias de Instagram, Cintia Cossio anunció el final de su relación con el creador de contenido luego de 12 años - crédito @soycintiacossio/Instagram

Al igual que su hermano Yeferson, Cintia Cossio es una de las figuras de redes sociales más seguidas por los colombianos. Además de ser una de las celebridades nacionales que más dinero percibe por su cuenta de Onlyfans aprovechando su belleza, es reconocida por ser una víctima recurrente de las bromas que le realiza su hermano. De igual manera, durante mucho tiempo, mostró su relación con Jhoan López, donde el amor y la complicidad estaban a la orden del día.

Te puede interesar: Amparo Grisales cuestionó a Claudia López y elogió a Carlos Fernando Galán

Pero las cosas dieron un giro cuando la propia Cintia anunció en sus historias de Instagram que la pareja había decidido dar por finalizada su relación luego de 12 años de matrimonio.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Piqué quería volver con Shakira: la prensa europea reveló algunos de los secretos del exfutbolista del Barcelona

Según contó en la publicación, las cosas entre ambos se comenzaron a torcer desde el pasado mes de agosto. A pesar de que ambos se esforzaron por superar la situación, encontraron que no era posible y por eso decidieron dar por concluida la unión desde hace aproximadamente un mes. “A veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno que forzarnos y hacernos daño” escribió Cossio.

Con un texto publicado en sus historias instantáneas, Cintia Cossio anunció su separación de Jhoan López - crédito @soycintiacossio/Instagram

De igual modo recalcó que la relación con Jhoan seguirá en buenos términos, tomando en cuenta que ambos quieren lo mejor para su hijo Thiago, que cumplió ocho años en mayo, y sabiendo que este divorcio será doloroso para él. Por último, dejó en claro que no desea volver a referirse al tema en sus redes sociales. “Gracias por la atención prestada, no volveré a mencionar este tema por este medio”, concluyó.

Te puede interesar: Amparo Grisales confundió a Pipe Bueno con un exjurado de “Yo me llamo” y desató la polémica

Jhoan, por otra parte, no se ha pronunciado al respecto, aunque sí publicó hace una semana una imagen donde aparece acompañado de Thiago, bañándose en un río que atraviesa el Campo Ecológico Gramalote, en el departamento de Meta. Por su parte, en sus historias instantáneas publicó algunos videos mientras observaba una pelea de artes marciales mixtas en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Como no podía ser de otra forma, la noticia cayó como un baldado de agua fría entre los seguidores de ambos creadores de contenido, debido a que eran considerados como una pareja ejemplar por cómo se mostraban en redes sociales. De hecho, no son pocos los usuarios que han manifestado que no le dan mucha veracidad a lo expresado por Cintia, debido a que las fotografías que se tomó con Jhoan siguen publicadas y no fueron ocultadas o borradas.

Curiosamente, en una de las últimas publicaciones de Cossio acompañado de López, durante un viaje que hizo la pareja a República Dominicana, un usuario escribió “El día que ustedes terminen dejaré de creer en el amor ❤️😢”. Por supuesto, los comentarios no dejaron pasar la oportunidad de echárselo en cara, ahora que se anunció la noticia de su separación.

Los comentarios en reacción a la noticia de la separación se hicieron notar, especialmente en las últimas fotografías que se tomaron juntos - crédito @soycintiacossio/Instagram

Cintia Cossio respondió a quienes la comparan con Jenn Muriel, ex de Yeferson Cossio

Semanas atrás, cuando al parecer tomaba la decisión de terminar su relación con Jhoan López, Cintia Cossio venía lidiando con varias críticas por parte de quienes afirman que continúa intentando parecer a Jenn Muriel, expareja de su hermano Yeferson Cossio, especialmente desde que estos rompieron su noviazgo.

En vista de los constantes señalamientos, la creadora de contenido publicó en sus historias un texto en respuesta a sus detractores: