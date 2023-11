Colombianos están pidiendo menos créditos: cuál es la razón de este fenómeno que preocupa a los bancos

Los colombianos ya no usan las tarjetas de crédito como lo hacían antes crédito archivo Infobae/Télam

Para noviembre el Banco de la República tomó la decisión de mantener en 13,25% la tasa de interés. Tal decisión se tenía prevista, pero pone en vilo lo que pasará para el mes de diciembre, el cual será clave para determinar cómo arranca la economía colombiana en 2024.

Según lo dio a conocer la junta del Emisor, la discusión del salario mínimo será crucial para determinar varios aumentos en el próximo año, pues tendrá consecuencia directa en la inflación. Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda indicaron que mantener la tasa de interés no fue una decisión unánime, razón por la cual se puede creer que en diciembre habrá una disminución.

Además, para noviembre, solo dos miembros de la Junta quisieron bajar las tasas, pero el resto no, razón por la que se mantuvieron igual. Sin embargo, según Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, “se seguirá revisando cada mes la meta de inflación y los indicadores para tomar la decisión en busca del bien común para la sociedad colombiana”.

Lo anterior pone en duda las compras que se realizan con tarjeta de crédito y, también, cuestiona la solicitud de créditos. porque quienes lo soliciten o compran a crédito corren con el riesgo de tener unos intereses elevados. Y los intereses altos desincentiva el consumo. Además, el repunte de la inflación en 2022 afectó gravemente al sector.

Los bancos indican que esas estrategias sí contribuyeron a aumentar el nivel de compras y solicitudes, pero no se compara con años anteriores. Por lo anterior, se proyecta que si el 2024 se mantiene igual lo más probable es que para diciembre el 2024 la inflación este en 5%.

Con base en eso, se concluye que la disminución de las tasas de interés no será acelerada, sino paulatina y, además, se debe tener en cuenta que a principio de año la inflación puede aumentar debido a aumento de precio de bienes y servicios. Por tal razón desde la Junta del Banco de la República recomendaron prudencia en la decisión que tomarán los representantes de los empresarios, los sindicatos y el Ministerio del Trabajo en la mesa tripartita para decidir el aumento del salario mínimo, pues de este se desprenden varios cambios cruciales en la economía del país.

Siguen en cifras negativas

Según el más reciente informe del Banco de la República sobre la situación del crédito en Colombia, en el informe concluyen que “para las entidades encuestadas el riesgo de tasa de interés es la fuente actual de mayor vulnerabilidad para el sector microcrediticio no vigilado por la SFC (Superintendencia Financiera de Colombia)”. Por otro lado, el informe también comenta que el nivel de solicitud de crédito no ha mostrado gran demanda y no repunta y, además, sectores como consumo, comercial y microcrédito, de los cuales se esperaba una mejoría mostraron una reducción. “Durante el tercer trimestre de 2023 el indicador de percepción de la demanda de crédito de todas las modalidades continuó registrando valores negativos”, dice explícitamente el Banco de la República.

No obstante, señala que a pesar de las circunstancias económicas del país el crédito de vivienda tuvo un ligero aumento en el último trimestre. Finalmente, se puede concluir que si bien el colombiano de a pie sabe a profundidad de finanzas si entiende las consecuencias de tener una tasa de interés alto, lo que, sumado a la incertidumbre que ha venido viviendo Colombia termina por desincentivar a las personas a endeudarse, pues no se sabe a ciencia cierta si el trabajo se conservara igual y si el dinero va a conservar el valor adquisitivo y, por supuesto, las bajas proyecciones de crecimiento económico que tiene la nación para el 2024.