“Si hay una persona que sudó la camiseta de la campaña presidencial fui yo”: Nicolás Petro

Al hijo del presidente le fueron imputados los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras recibir dinero ilegal durante la campañA de su presidencial de su padre. Foto: Nicolás Petro en Twitter

En medio del nuevo escándalo nacional por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Gustavo Petro y las audiencias de la Fiscalía en contra de su hijo, Nicolás Petro, y su exnuera, Daysuris Vásquez, el primogénito del presidente habló sobre su rol en la campaña y su relación con el jefe de Estado.

Te puede interesar: Siguen las reacciones tras la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez

En entrevista con la revista Semana, Nicolás Petro Burgos dijo que se sentía traicionado por el presidente porque: “Sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo”.

El hijo del presidente Petro reprochó el trato que le han dado porque, según contó, él fue a los barrios habló con la gente, tuvo contacto directo con las bases del petrismo en la costa Caribe, organizó manifestaciones y las alocuciones del entonces candidato presidencial. Nicolás Petro dijo que ahora lo atacan desde muchos sectores del petrismo desconociendo su importante rol en la contienda electoral.

Te puede interesar: El otro Nicolás Petro le envió mensaje de apoyo a su padre: “Somos más los que creemos en ti”

“Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo. Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo”, aseveró Petro Burgos.

Nicolás Petro y Gustavo Petro. Foto: Nicolás Petro en su cuenta de Facebook.

El investigado por corrupción sostuvo que lo usaron para llevar a Gustavo Petro a la presidencia, debido a su influencia en la política del Atlántico, donde aspiró a la Gobernación y fue el segundo candidato más votado, por detrás de Elsa Noguera. “A mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda”, agregó.

Te puede interesar: De pobres a “arribistas de clase media”: la historia del ascenso económico de Nicolás Petro y Days Vásquez

Nicolás Petro dijo sentirse “destrozado, triste y deprimido”, ya que su familia lo abandonó y llegó un punto en el que ninguno de ellos quería tomarse fotos con él porque les daba pena salir a saludo debido a todo el escándalo nacional y el impacto mediático que tuvo la revelación de chats de Daysuris Vásquez con él.

En sus declaraciones Petro Burgos lanzó algunas indirectas a su padre, alegando que era muy fácil llegar y hablarle a la gente o a los medios, pero que en realidad no sabía lo difícil que era sostener la campaña, organizar a las multitudes y velar para que todo saliera bien en pro del éxito político.

“Es muy fácil cuando a ti te estructuran todo de una campaña solamente para salir en medios de comunicación. Eso es bonito, eso es lo fácil, pero lo difícil es el terreno. Lo difícil es llegar a un barrio, convencer y seducir a la gente para que voten por el proyecto político. Lo difícil es organizar una manifestación política, el día de las elecciones mantener con la llama encendida a las bases para que la campaña no se caiga”, sostuvo.

Finalmente, el hijo del presidente dijo que aquellas personas que dicen que traicionó a su padre no tuvieron el trabajo de impulsar la campaña, buscar votos.

“Ni se asolearon, ni organizaron, ni aportaron más al triunfo de mi papá electoralmente que yo. O sea, si es netamente por el tema electoral, pues no hubo ninguna traición. De pronto mi responsabilidad frente a él fue no haberle dicho que había dos personajes que querían hacer aportes (Samuel Santander Lopesierra, ‘el Hombre Marlboro’ y Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como ‘el Turco’). Ese es mi gran error, mi gran falla”, concluyó Nicolás Petro Burgos, quien quedó en libertad luego de aceptar un acuerdo de colaboración con la justicia.