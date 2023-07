Murió campeona nacional de gimnasia olímpica: la joven deportista se habría quitado la vida

Las autoridades avanzan en la investigación de un presunto suicidio en Ibagué. Foto:(Getty Images)

Los habitantes de Ibagué se encuentran consternados este viernes 28 de julio tras conocer el fallecimiento de Zaharic Dayana Beayne Ríos, una joven de 18 años que según información preliminar, habría tomado la decisión de acabar con su vida en circunstancias que aún hacen parte de la investigación de las autoridades, quienes tratan de establecer los motivos de este y otro hecho relacionado que presuntamente estaría vinculado con la muerte de Beayne.

El lamentable hecho se registró en la unidad Rincón del Bosque, en inmediaciones de la tradicional avenida Ambala, en la llamada capital musical de Colombia, lugar donde se reportó que una joven que habría fallecido al interior de una casa. Las autoridades constataron que se trataba de Zaharic Dayana Beayne, quien estaba en estado de suspensión, presumiendo así, que se habría quitado la vida.

Mientras los familiares de la víctima lamentaron lo sucedido, sus allegados recordaron su importante trasegar en el deporte, pues Beayne Ríos resaltó en la disciplina de la gimnasia, donde llegó a ser campeona nacional, con lo cual se convirtió en una destacada deportista en su departamento. La prensa local de Ibagué señala que las autoridades pretenden constatar si la muerte de la mujer está relacionada con el fallecimiento de otro joven, hace algunos días, quien también se habría quitado la vida.

Se presume que el joven que murió sería la pareja sentimental de Beayne Ríos, hecho que aún sigue en investigación. Las cifras de suicidio en el país siguen preocupando a las autoridades, quienes han habilitado diferentes canales de atención para la prevención de este tipo de situaciones que afectan a toda la ciudadanía.

Algunas recomendaciones frente al suicidio y líneas de atención

Para hacer frente a una posible conducta suicida el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la campaña #HablemosDeSaludMental compartió algunas recomendaciones para tener en cuenta:

• Está bien buscar apoyo en otras personas.

• Existen diferentes fuentes a las que te puedes acercar para buscar ayuda como, por ejemplo, familiares cercanos, amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales o a las líneas de atención telefónica en salud mental.

• En algunas ocasiones los problemas pueden llevar a las personas a pensar que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, por lo que no hay que olvidar que es posible superar cualquier situación.

• Existen algunas señales a las que debes prestar atención; por ejemplo, si las ganas de llorar son frecuentes y sientes desesperanza, con un estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, pérdida del interés en las cosas que siempre has disfrutado, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que solicite una cita con un profesional de la salud.

Tenga en cuenta algunos posibles signos de alarma sobre el suicidio

• Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año.

• Alteraciones emocionales graves.

• Desesperanza.

• Agitación o extrema violencia.

• Conducta poco comunicativa.

• Aislamiento social.

Líneas de atención en el país para la prevención del suicidio

En Colombia existen líneas de atención gratuitas para las personas que quieren buscar ayuda por conductas suicidas:

• Bogotá: Línea Psicoactiva Distrital: Línea telefónica gratuita: 018000 112 439. Línea de WhatsApp: 301 2761197. Skype: @linea.psicoactiva Buzón psicoactivo: linea.psicoactiva@gmail.com.

LÍNEA 106 “El poder de ser escuchado”. Chat por WhatsApp: 3007548933. También puede comunicarse marcando gratis desde cualquier celular o telefono fijo el número 106.

• Barranquilla: Línea de la Vida: 3399999 - 3153002003. Línea ALBA 195.

• Medellín: Línea Amiga: 4444448.

• Cali: La línea 106 del Departamento.

• Nariño: Recepción de llamadas y mensaje a WhatsApp a través del número 3178054329.