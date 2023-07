Confianza comercial cayó en junio por las expectativas de la situación económica para el segundo semestre

Foto de archivo. Un empleado de Central Cervecera trabaja en la planta de producción en Sesquilé, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 3 de mayo, 2019. Foto: REUTERS/Carlos Julio Martínez

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó la Encuesta de Opinión Empresarial de junio del 2023 con resultados poco alentadores para el sector empresariales y comercial del país.

Te puede interesar: Incautaron barcos, edificios y autos de lujo a empresarios involucrados en contrabando de petróleo

De acuerdo con esta, en dicho periodo el Índice de Confianza Comercial (Icco) se ubicó en 17,8%, lo que representa una disminución de 3,7 puntos porcentuales (pps) con respecto a mayo (21,5%). Además, el Icco presentó una disminución de 15,9 pps respecto a junio del año del 2022 (33,7%).

índice de Confianza Comercial en junio de 2023. Fedesarrollo.

Según entidad, la menor confianza de los comerciantes respecto al mes anterior obedeció principalmente a las expectativas desfavorables sobre la situación económica para el próximo semestre, rubro que disminuyó en 7,8 pps al pasar de 33,5% en mayo a 25,7% en junio. Igualmente, afectó de manera negativa la disminución de 3,1 pps en la percepción sobre la situación económica actual, que pasó de 40,0% en mayo a 36,9% en junio.

Te puede interesar: Tras encontronazo, el presidente de la Andi y el viceministro de Relaciones Laborales llegaron a una increíble coincidencia a favor de los trabajadores

Por su parte, el nivel de existencias creció 0,3 pps (de 9,1% en mayo a 9,4% en junio).

“En términos anuales, la caída de la confianza de los comerciantes se explicó por una caída de 28,5 pps en la percepción económica actual de la empresa, al pasar de 65,3%, en junio de 2022, a 36,9% en junio de 2023, así como por una disminución de 12,5 pps en las expectativas económicas para el próximo semestre (de 38,3% en junio de 2022 a 25,7% en junio de 2023) y el aumento de 6,8 pps en el nivel de existencias (de 2,5% en junio de 2022 a 9,4% en junio de 2023)”, indicó Fedesarrollo.

Índice de Confianza Industrial

El Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -2,2% para junio del 2023. Con esto, el ICI presentó un aumento de 1,9 pps respecto al mes anterior (ICI mayo 2023: -4,2%) y una disminución de 13,8 pps frente al mismo mes de 2022 (ICI junio 2022: 11,5%).

Te puede interesar: Zuckerberg anuncia que Threads permitirá ver sus publicaciones en orden cronológico

Por su parte, el promedio móvil trimestral se ubicó en -4,1%, lo que representa una caída de 1,9 pps frente al mismo indicador para el mes de mayo de 2023 (-2,2%). Este es el trimestre móvil más bajo desde diciembre de 2020 (-3,7%).

Índice de Confianza Industrial en junio de 2023. Fedesarrollo.

La variación mensual positiva en la confianza industrial en junio se explica por las expectativas de producción para el próximo trimestre, que reflejaron un mayor optimismo, rubro que aumentó en 6,5 pps (26,1% vs. 19,6% en mayo 2023). No obstante, hubo una disminución de 0,7 pps en el volumen actual de pedidos (-26,1% vs. -25,4% en mayo 2023) y el nivel de existencias se mantuvo constante.

En términos anuales, la disminución de la confianza industrial estuvo principalmente explicada por la reducción de 19,8 pps y de 8,1 pps en el volumen actual de pedidos (de -6,3% a -26,1%) y las expectativas de producción para el próximo trimestre (de 34,2% a 26,1%), respectivamente. Asimismo, la variación anual se explicó por el aumento de 13,4 pps en el nivel de existencias (de -6,7% a 6,7%).

Expectativas de empleo y percepción de contrabando

En junio, el balance de las expectativas acerca del número de personas empleadas para el próximo trimestre se ubicó en -1,7%, lo que representó una disminución de 2,4 pps y 8,7 pps frente al trimestre anterior y el mismo trimestre de 2022, respectivamente.

Los resultados desagregados muestran que el 10,1% de los encuestados cree que la generación de empleo en la industria durante el próximo trimestre aumentará, mientras que cerca del 78,0% afirma que se mantendrá igual, mientras que el 11,8% de los encuestados considera que el empleo disminuirá. En marzo del 2023 el 12,1% creía que aumentaría, el 76,5% que se mantendría igual y el 11,4% esperaba que disminuyera.

Expectativas de empleo en la industria en junio de 2023.

Por otra parte, la percepción de los empresarios sobre la presencia de contrabando en la industria presentó un balance de -4,7% en junio del 2023, lo cual representa una disminución de 0,3 pps con respecto al resultado de marzo del 2023 y un aumento de 2,3 pps con respecto al dato de junio de 2022.

Específicamente, 17,6% de los encuestados manifestó que el contrabando en el trimestre febrero – junio disminuyó con relación al trimestre anterior, mientras que el 69,4% sostuvo que se mantuvo igual, mientras que el restante 12,9% consideró que fue mayor en las actividades económicas similares.