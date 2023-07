Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños que Mateo Carvajal le preparó a su hijo Salvador. Foto: Instagram @mateoc17

Año con año, Mateo Carvajal y Melina Ramírez han dado muestra de las lujosas fiestas de cumpleaños que le han hecho por separado a su hijo Salvador. Vale recordar que el creador de contenido y la presentadora ya no están juntos como pareja.

Este año el turno de hacer la celebración fue para el también ganador del Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017, quien se lució con la fiesta que le realizó a su hijo por su cuarta vuelta al sol. Así las cosas, en su cuenta de Instagram el paisa publicó un video bajo el título de “¡Felices 4 años años hijo mío!”.

Y, en lo corrido del clip se vio que la temática del evento fue nada más y nada menos que Harry Potter, de este modo, el influenciador y su pequeño posaron vestidos de magos. También se vio como toda la decoración, incluida la torta de cumpleaños, eran alusivas a la franquicia sobre el mago más famoso del mundo.

El cuarto cumpleaños de Salvador también contó con inflables para que los niños que estuvieron como invitados se entretuvieran jugando, habría recreacionistas y, por supuesto, un mago. Además, las bebidas fueron servidas como pociones mágicas.

Además de publicar el mencionado video, Carvajal también compartió algunas fotografías junto a su hijo y escribió al respecto: “Creo que este día lo espero más yo que él ¡El día más feliz del año sin duda! ¡Te amo!” Al ver entre los comentarios de su publicación, Salvador también recibió varios mensajes de felicitaciones provenientes de los fanáticos de su padre. Además, los usuarios también alabaron el rol como papá del antioqueño.

“Ojalá todos los hombres que son papás vean el ejemplo de este hombre”, “Te admiro mucho Mateo, eres un excelente papá, ojalá muchos padres fueran como tú”, “El papá que todo niño merece, Salvador y tú son el mejor dúo, lo estás haciendo muy bien”, “Esa sonrisa de Salvador me hizo aguar el ojo, que chimb* de papá eres”, entre otros mensajes.

Mateo Carvajal mostró las fotos de su adolescencia que lo mantienen humilde

Mateo Carvajal siempre se ha mostrado muy amigo de realizar cuanta dinámica se le ocurra en sus redes sociales con el fin de entretener a sus seguidores, que hasta el día de hoy van por más de cuatro millones en Instagram. Ahora, por ejemplo, quiso mostrar las fotos de su adolescencia que lo “mantienen humilde”. Fue así que comenzó por decir desde sus Historias de Instagram:

“Bienvenidos a esto que se llama: fotos que me mantienen humilde, tienen que ser las fotos de la adolescencia ... ya las veo y me da como vergüenza ajena recordar tantas cosas”.

Comenzó entonces por mostrar una fotografía que se tomó en una playa nudista en Australia; posteriormente, añadió a su lista una imagen que describió como: “Acá supe que iba a ser narizón, así que tuve que inventar en mi casa que no respiraba bien pa’ que me operaran”.

Sobre otra imagen en la que se nota que le estaba comenzando a crecer la barba, escribió: “Este fue mi octavo mes con Minoxidil pa que me creciera la barba y me sentía como un vikingo”. Para finalizar, compartió una fotografía en la que se le ve un estado físico digno de un riguroso entrenamiento; sin embargo, por aquel entonces el creador de contenido no se cuidaba para nada.

“Acá me tomaba cualquier cosa que me recomendaran pa’ entrenar... no importaba si legal, perjudicial, dañino, nocivo, pero que me hiciera ver bien, hasta que a yurlianis le dio una depresión la hpta y todo era oscuridad. Estaba bueno, pero vacío”, escribió sobre la última imagen.