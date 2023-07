Shakira compartió primera fila con Cardi B y Camila Cabello en desfile de la semana de la moda en París

Cardi B, Camila Cabello y Shakira en el desfile de Fendi

¿Falda o pantalón? Shakira se decidió por los dos y encantó. En la mañana de este jueves 6 de julio la cantante colombiana fue captada llegando a otro de los importantes desfiles de la Semana de la Moda en París, esta vez de la marca italiana Fendi, y no sólo sorprendió con su atuendo, sino que también con su compañía.

Te puede interesar: Shakira puso a especular a sus seguidores con el particular vestido que utilizó en el desfile de Viktor & Rolf en la Semana de la Moda en París

En primera medida resaltó un atuendo menos arriesgado que el que se le vio horas antes en el desfile de Viktor and Rolf, con un ‘NO’ en 3D en su saco, pues esta vez Shakira se fue por un atuendo elegante en dos tonos, pero bastante innovador.

La artista fue una de las primeras caras famosas en aparecer en el lugar y causó sensación en las redes sociales, donde se empezaron a difundir imágenes y videos de la llegada de la celebridad. Shakira empezó por un top blanco sin mangas y de doble capa. Contrastó esa prenda con unos pantalones formales negros a los que les añadió un detalle bastante coqueto.

Shakira llegando al desfile de Fendi

Sobresale sobre el pantalón una minifalda plisada negra con apertura a un lado y con detalles dorados. Esto acompañado de accesorios sutiles, tan solo unos anillos y unas gafas de sol. También lució unos tacones negros y finalizó con un pequeño bolso tejido blanco de la marca italiana.

Te puede interesar: Sydney Sweeney paseó en un yate en Ibiza, Cardi B hizo compras en París: celebrities en un click

El look lo acentuó con su ya tradicional abundante cabello rubio suelto, con algunas ondas en las puntas. A pesar de escoger tonos como blanco y negro, Shakira no pasó desapercibida y en la antesala del desfile fue fotografiada y grabada por las personas que estaban a las afueras del lugar.

La colombiana dio autógrafos y fotos, para luego pasar a codearse con otras celebridades de talla mundial también invitadas al evento. A la colombiana se le vio cerca de actrices como Lily James, Naomi Watts, Li Qin y Suki Waterhouse, incluso se fotografió con Zoe Saldaña.

Haruna Kawaguchi, Lily James, Zita d’Hauteville, Cardi B, Camila Cabello y Shakira durante el desfile Fendi Haute Couture Fall/Winter 2023-2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Sin embargo, una de las situaciones que más ha llamado la atención en las redes sociales es la conversación que sostuvo Shakira con las personas que estuvieron junto a ella. La colombiana encabezó la primera fila de asientos del desfile y a su lado repitió la cantante Camila Cabello y luego la rapera Cardi B.

Te puede interesar: Shakira felicitó a sus fans por entender los mensajes ocultos de “Copa Vacía”: “Nadie me conoce como ustedes”

La cubanomexicana Camila Cabello nuevamente se sentó junto a la colombiana y se les captó bastante animadas hablando, cabe recordar que justo el día anterior también estuvieron juntas durante el desfile Viktor and Rolf. A su conversación se les unió la rapera estadounidense con raíces dominicanas Cardi B.

De hecho, momentos antes de ingresar al desfile, Cardi B y Shakira fueron captadas hablando y tomándose fotos, aunque ninguna las publicó en sus redes sociales. Al ver las imágenes de las tres artistas difundidas en redes sociales, los fanáticos insisten a Shakira en que quieren nueva música en la que incluya a Cabello y Cardi B.

Cardi B, Camila Cabello y Shakira en el desfile de Fendi

Sin embargo, lo más reciente de Shakira en el ámbito musical llegó el pasado 29 de junio, cuando presentó Copa Vacía, una colaboración junto a su colega colombiano Manuel Turizo. Minutos antes del lanzamiento de Copa Vacía, Shakira abrió en su cuenta de Instagram el Shakichat en el que reveló algunos detalles sobre la canción.

Tras el lanzamiento, la barranquillera nuevamente acudió al chat para enviar una nota de voz a sus 975 mil miembros para agradecer el apoyo y aplaudirles su interpretación de los mensajes ocultos en el video y la letra de la canción. “Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones y la clavan, siempre”, empezó diciendo la colombiana.

Agregó que “son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo”.