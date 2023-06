“Morronga”: Yina Calderón aseguró que Jenn Muriel, ex de Yeferson Cossio, le parece solapada

| Fotos originales: Instagram @yinacalderonoficial @jennmuriel - Edición: Infobae Colombia

Luego del polémico traje que vistió en la feria Expobelleza 2023, Yina Calderón ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales, y en esta ocasión gracias a los comentarios que hizo sobre Jenn Muriel, otra popular influenciadora.

Resulta que la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ realizó una dinámica en su cuenta de Instagram llamada ‘la caja de preguntas’, por medio de la cual se dedicó a despejar varias dudas de sus más curiosos seguidores.

Fue entonces cuando una seguidora le escribió: “¿Qué influenciadora te parece solapada?”; y aunque se pensaba que expondría a una de sus conocidas rivales (Epa Colombia o Andrea Valdiri), Yina Calderón respondió con el nombre de Jenn Muriel.

“Yo no sé quién hizo esta pregunta, pero me he podido reír mucho. Nené, la verdad yo soy cero líos, pero te voy a ser sincera (...) A pesar de que yo la sigo y me gusta lo que hace, Jenn me parece que es un tantito morronga”, dijo sobre la exnovia de Yeferson Cossio.

Este fue el video que generó controversia entre los seguidores de ambas figuras de redes | Video: Instagram @yinacalderonoficial

Posteriormente, la también DJ aprovechó la ocasión y también se refirió a Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, sobre quien afirmó que “está loca”.

Esta no es la primera vez en la cual Yina Calderón señala a su antigua amiga de tener problemas mentales, ya que suele decirlo para argumentar sus ataques y pullas hacia ella, como la que le envió en octubre de 2022 durante una pelea que tuvieron:

“Yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella porque me parece la persona más loca y falsa de la vida (...) Para que se den cuenta que la señorita es terrible ¡Una víbora completa! Sigue metiéndose conmigo y no sé qué pasa, aunque yo digo que está enamorada de mí, pero como a mí no me gustan las mujeres me ataca porque conmigo no tiene chance”.

Por ahora, queda esperar a ver si Epa Colombia o Jenn Muriel van a contestar las palabras de Calderón y se formará una nueva polémica, o si van a dejar pasar por alto las provocaciones en su contra.

Yina Calderón ha sostenido peleas con uan gran cantidad de influenciadores y celebridades en Colombia, aunque diga que es "cero líos" | Foto: Instagram @yinacalderonoficial

El homenaje de Yina Calderón a la comunidad LGBT+ que generó polémica

La mujer de 31 años sorprendió a su comunidad de fanáticos en la noche del 15 de junio, tras publicar en su cuenta de Instagram su versión en guaracha de Todos me miran, canción de Gloria Trevi.

Según la reconocida influenciadora, esta nueva mezcla que presenta a su público hace parte de un homenaje que rindió a la comunidad LGBT+ en el Mes del Orgullo.

“Ser homofóbico es tan ridículo como odiar a los zurdos, porque escriben con la izquierda; es igual de idiota al pretender ‘enderezarlos’. Esta guaracha y este video es para recordar el mes de la igualdad ¡Los amo!”, aseveró Yina Calderón en la descripción de su publicación.

Estos fueron otros de los mensajes que suscitó la guaracha de 'Todos me miran' | Captura de pantalla Instagram

En el video expuesto por la huilense, se le ve detrás de su consola y con una pinta bastante casual. Sin embargo, todo cambia de un momento a otro, cuando de manera repentina aparece vestida como una drag queen. De hecho, su atuendo fue una de las razones por las cuales recibió una gran cantidad de críticas.

De igual manera, se pronunciaron en su contra aquellos que no comparten su gusto por este género musical.

“Momentos que mantienen humilde a la comunidad LGBT+”, “la madre selva debería llevarse a Yina y devolvernos a Wilson, el perrito que ayudó a rescatar a los niños en el Guaviare y que ahora está perdido” y “si en Perú tienen a la Tigresa del Oriente aquí tenemos a esta señora”, fueron algunas de las burlas que recibió.