Dos años de amenazas y acoso: mujer denuncia que la Fiscalía archivó su caso y el agresor sigue hostigándola

La denunciante lleva un año sin salir de su casa en Bogotá por las amenazas y acosos de los que ha sido víctima. (Andina)

Una mujer lleva dos años siendo víctima de amenazas y acoso por parte de un hombre que, al parecer, era vigilante en su lugar de trabajo. De acuerdo con la denuncia, que fue hecha por la periodista Ana María Vélez por medio de sus redes sociales, el presunto agresor fue identificado como César Alejandro Vivas Becerra.

El sujeto habría creado varias cuentas en redes sociales para hostigar a la víctima y a sus familiares. En las capturas de pantalla compartidas por la comunicadora, el hombre asegura que ella es de su propiedad y que prefiere “verla muerta” si continúa su relación con su pareja.

La víctima ha recibido varios mensajes, presuntamente enviados por César Vivas, en los que se evidencian amenazas y acoso. Foto: Twitter @Anitavelez9.

Además, según la denuncia de la comunicadora, el señalado acosador ha dicho en redes sociales que la víctima es su prometida. En otros momentos, ha creado perfiles falsos de la mujer en los que ha asegurado que está embarazada y que el bebé, que supuestamente viene en camino, es de él. Además, en algunos casos ha cambiado el discurso y asegura que es su esposo y no que están comprometidos.

De acuerdo con la comunicadora, Vivas publicó también en redes sociales una foto de la víctima, en la que asegura que está desaparecida. Esperando posibles reportes, puso un número telefónico por medio del cual pueden contactarlo para que le informen sobre su paradero.

El sujeto ha asegurado en redes que se va a casar con la víctima o que ya están casados y esperan un hijo. Foto: Twitter @Anitavelez9.

La víctima, que vive en Bogotá, ya cuenta con una medida de protección para ella y para su familia, la cual fue otorgada por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, al parecer, su caso fue archivado por el ente acusador. Hasta el momento, se desconocen los motivos de la decisión. Esto implicaría para ella un riesgo para su vida, puesto que está expuesta a ser agredida por el presunto acosador.

La periodista aseguró que la mujer nunca ha tenido alguna relación con Vivas y que, si ese no fuera el caso, no se justificarían las amenazas y múltiples acosos que ha recibido. Asimismo, dijo que la víctima lleva por lo menos un año encerrada en su residencia: “no sale de su casa prácticamente a nada”, señaló la comunicadora.

Las violencias ejercidas contra ella han aumentado en los últimos días y, por eso, la víctima teme por su vida.

Ante la denuncia que hizo la comunicadora en redes sociales, varios internautas han reaccionado y han buscado al presunto acosador. Uno de ellos, encontró más de 10 cuentas que pueden pertenecer a César Vivas.

En otra respuesta, una amiga de la víctima se pronunció: “Yo soy amiga de ella, a nosotras sus amigas nos tiene cansadas también, nos llama desde perfiles falsos a pedir información de ella, todos los días hace miles de cuentas nuevas, no funciona bloquearlo, ya lleva dos años en la misma tónica, increíble que no se haga nada”, puntualizó.

Otros casos de amenazas a mujeres

El 15 de febrero de 2023 se conoció el caso de una mujer de 24 años que denunció ser víctima de amenazas por quien fuera su pareja sentimental. Ella había decidido poner fin a la relación debido a múltiples actos de violencia que sufrió con culpa de su exnovio.

“Decidí no quedarme callada por miedo. Yo le dije a él que me dejara en paz, pero solo insistía en que yo me la pasaba con mis amantes y que me acostaba con ellos”, aseguró la mujer en conversaciones con la Fiscalía.

Ahora, estando separada del presunto agresor, la mujer asegura que podría ser víctima de feminicidio, debido a que la última amenaza que recibió de su expareja fue de muerte.

“El 14 de febrero él llegó a la casa. No solo me apuntó a mí, también a mi hermana y a mi hija. Salí corriendo, pedí ayuda y él se escapó”, enfatizó la mujer.

En vista del riesgo que supone para su vida, el 15 de febrero radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.