Conductor borracho mató a joven y se dio a la fuga: en video quedó registrada el accidente y la persecución

El hombre manifestó que no se había dado cuenta del accidente | Imagen de referencia: Infobae Colombia

Un lamentable hecho tiene consternados a los habitantes del municipio de Funza (Cundinamarca), donde un conductor borracho atropelló a un hombre de 27 años identificado como Néstor Alberto, al que le produjo la muerte de manera inmediata, según testigos.

Contrario a detener el carro en el lugar del siniestro y bajar del mismo —como lo indica la ley—, el hombre aprovechó que todo ocurrió en una zona de poca iluminación y se dio a la fuga.

Lo que no esperaba el infractor es que otros vehículos emprendieran una persecución para poder retenerlo, al menos mientras las autoridades responsables procedían con su captura.

Así quedó registrado lo ocurrido en el municipio aledaño a Bogotá | Video: redes sociales

De hecho, una de las personas que siguió al conductor grabó y publicó las imágenes de lo ocurrido, lo cual se convierte en material clave para el juicio en el cual esta persona deberá responder por su irresponsable comportamiento en la vía.

“¡Lo mató! ¡Lo mandó a volar! Este fue el hijo de p*ta que atropelló a un muchacho atrás y está huyendo”, se escucha decir a la mujer que iba junto a su pareja en otro vehículo y que registró el momento con su celular.

Luego de identificar las placas del carro y de cerrar al piloto muy cerca al peaje La Tebaida, la valiente pareja logró detener al sujeto en cuestión y se corroboró que estaba en un alto estado de embriaguez.

Conductor que asesinó a Néstor Alberto en Funza | Captura de pantalla

“Esta persona estaba muy borracha y decía que no se había dado cuenta que había atropellado a alguien, lo cual es muy difícil de creer por cómo quedó el carro. Tenía el vidrio panorámico completamente roto y la aprte de adelante también”, agregó la ciudadana, quien también mostró fotos de cómo quedó el vehículo luego del accidente.

De igual manera, la joven mencionó que al verse acorralado, el hombre empezó a lamentarse y a gritar por su hija.

“Con un motociclista que nos ayudó le quitamos las llaves al conductor y lo que hacía era llorar, cogerse la cabeza y decir que se había tirado la vida. Se tiró al piso y entró en estado de shock, y se balanceaba hacia los carros que iban pasando”, explicó.

Vehículo involucrado en el accidente | Captura de pantalla

Por último, la testigo del accidente aseveró que pasó mucho tiempo hasta que la Policía hizo presencia en el lugar: “Llamamos a la Policía de Mosquera y nos dijeron que no era problema de ellos, y los de Funza casi que no contestan ¡Llegaron una hora después!”.

“Luego llegaron otras personas que venían de presenciar el accidente y nos contaron que efectivamente el muchacho falleció. Solo alcanzó a dar un suspiro, agonizó y murió. Eso me tiene muy triste e impactada. Mis condolencias para la familia”, concluyó.

Por su parte, la familia de Néstor Alberto realizó una velatón para exigir justicia y celeridad en el proceso del caso que se presentó en la vía que conecta a Funza con Bogotá.

Ciudades de Colombia en la que hay más muertos por accidentes de tránsito

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) entregaron el alarmante listado que muestra las tasas más altas de fallecidos por cada 100.000 habitantes en ciudades y municipios en los últimos 12 meses:

Yopal: 33,8 % Fallecidos

San Andrés: 30,6 %

Mocoa: 29,7 %

Puerto Carreño: 24,0 %

Villavicencio: 23,6 %

Riohacha: 22,4 %

San José del Guaviare: 22,3 %

Armenia: 21,8 %

Popayán: 21,2 %

Montería: 19,5 %

“En el Gobierno del Cambio, velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”, expresó al respecto William Camargo, ministro de Transporte.