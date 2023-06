Cayó el Baloto: nuevo millonario en Colombia logró atinarle incluso a la superbalota

El Baloto volvió a caer, tras el sorteo del sábado 24 de junio. Así lo dio a conocer la empresa a través de redes sociales: “¡Cayó Baloto! Hay un nuevo multimillonario en Colombia”.

Te puede interesar: Resultados del Baloto: ganadores y números premiados del miércoles 21 de junio

Y es que, al haber acertado los cinco números y, adicionalmente, la superbalota, el ganador de Jamundí Valle del Cauca, podrá reclamar el gran acumulado que, a la fecha, era de 15.600 (quince mil seiscientos) millones de pesos.

Los cinco números ganadores, por sorteo, fueron: 08 - 15 - 23 - 24 – 42, y la superbalota, en esta ocasión, fue la número 14. Dejando así, un nuevo acumulado de 4.000 millones en Baloto y 4.000 millones en Revancha, que se jugarán el miércoles 28 de junio (2023).

Te puede interesar: Resultados del Baloto: ganadores y números premiados del sábado 24 de junio

Con los impuestos que el ganador debe pagar por ley, a la hora de reclamar el premio se quedaría con una cifra cercana a los 12.500 millones de pesos; es decir, unos 3 mil millones menos del acumulado.

Esto, según la vicepresidente de personas de la Fiduciaria de Occidente (Fiduoccidente), Mónica Peñaranda, ya que “con el pago del premio se genera una retención del 20 por ciento por concepto de loterías, apuestas, rifas y similares (ganancia ocasional), pero, además, se realiza un descuento por GMF (Gravámen a los Movimientos Financieros o 4 X 1.000) sobre el valor bruto obtenido”.

La ciencia detrás del juego

A diferencia de los que piensan que ganarán mágicamente, utilizando la fecha del matrimonio, cumpleaños o muerte de sus ídolos o seres queridos; existe toda una ciencia detrás de atinarle a los números de la lotería. No es un asunto de suerte. Y quienes han ganado en más de una ocasión lo saben.

Te puede interesar: Hombre que agredió brutalmente a una mujer en Chiquinquirá se entregó: el indignante ataque quedó registrado en video

Este es el caso de Richard Lusting, un ciudadano norteamericano que, antes de fallecer en 2018, logró ganarse el premio mayor de la lotería en siete ocasiones.

Para convertirse en un ganador frecuente, entre 1993 y 2010, Lusting siguió una serie de estrategias que compiló y compartió en su libro “Aprenda a aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”. Varias de las cuales reveló a sus amigos y familiares, tras su quinta victoria, en 2002.

En el trabajo de su vida, señala que, entre más billetes de lotería se compren, más probabilidades habrá de ganar. Un primer consejo que, aunque parezca obvio, ayuda. Pero, para esto, Lusting asegura que hay que hacerse un presupuesto y no dejar de cumplir con otras obligaciones pensando en comprar más billetes de lotería. E, incluso, de no contar con el dinero suficiente, pueden comprarse en compañía de amigos o familiares; puesto que, siempre será mejor ganar y tener que repartir el premio a no ganar nada.

Una vez vayan a elegirse los números por los cuales se va a apostar, el siete veces ganador recomienda que sean mayores a 31, ya que, usualmente, las fechas son las combinaciones que más escogen otros jugadores. Y también, al momento de la elección, deben evitarse los números consecutivos, que empiecen y terminen por el mismo número o que pertenezcan a la misma decena.

Por último, es recomendable jugar chances y loterías de bajo perfil, que no sean tan reconocidas y de los que menos billetes se compren ¿funcionará?

¿Cómo funciona el Baloto?

De acuerdo con la página oficial de Baloto, el suyo es “un juego novedoso de tipo loto en línea de suerte y azar, donde el jugador por $5.700 apuesta por un gran acumulado multimillonario inicial de $4.000 millones de pesos, que se irá acumulando en cada sorteo si no se tiene un ganador”.

Mientras, en Revancha “con los mismos números apostados en Baloto y por $2.100 adicionales, participa por un acumulado multimillonario inicial de $1.000 millones”.

Ambos juegan los días miércoles y sábado en la noche, en un sorteo que es transmitido a través de televisión nacional y se rige bajo la Ley 1819 de 2016., con un IVA del 19% en todo el territorio nacional, excepto en San Andrés.