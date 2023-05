Cantante de La Descarga decidió volver con su pareja a pesar de la infidelidad y Mary Méndez entró en cólera: “acabo de perder el respeto por ella”

Lo peor de descubrir la infidelidad, dijo la artista, fue haber reconocido a la mujer que era la supuesta amante de Breiner

Durante la realización del programa de talentos musicales del Canal Caracol, La Descarga, los televidentes fueron testigos del nacimiento del amor entre Keyla y Breiner. La relación, que parecía ser sólida, tuvo su fin hace semanas, luego de que se confirmara que una infidelidad había separado a la pareja. Aquella falta pareció no ser suficiente para concluir el noviazgo de manera definitiva, pues hace días se confirmó de su regreso. Mary Méndez, presentadora del programa de chismes de la misma cadena televivia ‘La red’, no se mostró contenta al respecto.

Te puede interesar: Yina Calderón respondió al regaño de Mary Méndez: “No es culpa de los cirujanos”

“Me da vergüenza, en verdad”, aseguró Méndez al hablar de la reconciliación que se habría dado tras la presunta infidelidad cometida por parte de Breiner Gaster. “Keyla, ¿por qué no te das otra oportunidad? El hombre apareció en cámara con otra mujer”, enfatizó la también empresaria de alimentos saludables al llamarle la atención a la joven artista.

“A usted le van a volver a pegar cachos. ’¿Cómo te paras enfrente de una cámara a hablar? eso es lo que a mí me da vergüenza, de verdad, cuando las mujeres de verdad decidimos permitir. ¿Por qué no te das tu lugar? (...) Si nosotras las mujeres seguimos permitiendo que hagan con nosotras lo que se les dé la gana ,porque viene este pendejo a decirte ay, ay, no. No son palabras que se lo demuestre, discúlpame, pero acabo de perder el respeto por ella”, enfatizó la modelo samaria.

Te puede interesar: Amigos de Shakira aclararon cuál es el interés de la cantante con Tom Cruise: ‘No quiere avergonzarlo’

A principios de mayo, cuando se informó públicamente de la ruptura de la relación, fue la misma Keyla la que reveló lo que había ocurrido con Breiner. “Estaba muy dudosa, cogí el celular y dije: ‘Será que veo o será que no veo’. Al final lo tomé y abrí el chat de la conversación y me llevé una sorpresa demasiado grande”, contó.

Cantante de La Descarga decidió volver con su pareja a pesar de la infidelidad y Mary Méndez entró en cólera: “acabo de perder el respeto por ella”

“Él estaba bañándose y le entró un mensaje que decía ‘cosita’ y para que a uno le digan ‘cosita’ ya hay mucha confianza [...] estaba dudosa de revisar el celular, pero lo hice y veo una conversación demasiado comprometedora y escucho audios que él le enviaba y le decía: ‘quiero volverte a ver, mi amor, te amo, que rico verte’”, recordó Keyla.

Te puede interesar: Hija de Darío Gómez recordó por qué su madre nunca quiso volver con “el Rey del Despecho”

Lo peor de descubrir la infidelidad, dijo la artista, fue haber reconocido a la mujer que era la supuesta amante de Breiner. Resaltó que había conocido a aquella persona en la fiesta de cumpleaños de su entonces expareja.

“No aguanté, me puse a llorar y a empacar mis cosas. Cuando me puse a llorar, él me dijo que para qué cogía su celular”, relató Keyla antes de dar más detalles de aquel suceso. El mensaje habría llegado al celular de Breiner sobre las 2:30 de la madrugada. La joven, que para el inicio de la relación tenía 19 años, decidió pedir un taxi e irse a la casa de una de sus amigas. Dijo, además, que aunque la noticia le cayó como balde de agua fría, no fue tan sorprendente, pues ya sospechaba que algo andaba mal con su relación.

Luego de todo esto, ella misma aseguró que sus intenciones de volver y disculparlo eran nulas. “No perdono una infidelidad ni perdono que una persona me falte el respeto de esa forma y más cuando ofrezco todo de una forma genuina”, comentó, en su momento.

La noticia del regreso de la pareja fue confirmada por Keyla, quien subió un video, desde la cama, con Breiner. En las imágenes se les ve abrazándose y cantando la canción de El Aventurero. En la grabación, a Breiner se le escucha decir “yo soy el novio de ella, yo soy más lindo que ella”, mientras se acuesta sobre el pecho de la joven.